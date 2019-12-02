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Савченко рассказала о том, кто и звал ее замуж: опубликовали видео

2 декабря 2019, 09:46

Надежда Савченко решилась немного сорвать покровы тайны со своей личной жизни.

Савченко
Надежда Савченко / УНИАН

Надежда Савченко, скандальная экс-нардеп, призналась в том, регулярно получает предложения о замужестве.

Об этом она заявила в интерьвю ведущей передачи Светская жизнь Кате Осадчей.

"Да, и пока что мужчин сдерживает только одно: я еще до сих пор под судами, напомню, из-за якобы совершения террористического акта. Поэтому пока еще мужчины думают, кто сможет разделить со мной мою достаточно непростую судьбу [...] Это политики, это бизнесмены, это бандиты, это военные, это простые работящие парни, строители. То есть большой набор", - призналась она.

Напомним, ранее стало известно, как бывший нардеп Надежда Савченко хотела послать "на х*й" журналиста Сергея Иванова. До этого "безработную" Савченко отхлестали в Сети из-за земли.

брак Катя Осадчая замужество Надежда Савченко
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