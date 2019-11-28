"Аж на х*й послать хочется": журналист раскрыл "любезный" диалог с Савченко

По словам журналиста, экс-нардеп сказала, что он умеет "за*бывать".
Ведущий программы Антиподы - журналист Сергей Иванов, раскрыл слова бывшего нардепа Надежды Савченко за кадром.
Экс-нардеп сказала, что журналист умеет "за*бывать" и его хочется послать "на х*й", свидетельствует диалог, опубликованный Ивановым в Facebook.
По словам журналиста, Савченко заявила, что из него вышел бы хороший следователь и услышала в ответ: "Я и был хорошим следователем".
Часть опубликованного диалога Савченко с Ивановым:
Савченко: "Умеете за*бывать".
Иванов: "Спасибо".
Савченко: "Аж на х*й послать хочется".
Иванов: "Я все делаю для этого".