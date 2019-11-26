"Иди на х*й, пьяное чучело": Добкин жестко нахамил Порошенко из-за Путина

Михаил Добкин послал Петра Порошенко и обозвал / УНИАН

Бывший президент Петр Порошенко вспомнил, как "боролся" с главой Российской Федерации Владимиром Путиным, а экс-гаранту жестко нахамил бывший нардеп Михаил Добкин.

Порошенко в Twitter поделился, что на протяжении последних пяти лет постоянно боролся с хозяином Кремля, а Добкин послал экс-президента на три буквы и назвал "пьяным чучелом".

"За последние пять лет я постоянно боролся с Путиным. Они, в Кремле, не ищут мира. Они хотят, чтобы мы сдались. Чтобы Украина вернулась в орбиту России, в СССР", - написал Порошенко.

Пост бывшего украинского лидера жестко и эмоционально прокомментировал Добкин: "Иди на х*й, пьяное чучело. Кому ты интересно?!".

Ранее политический эксперт Андрей Головачев высмеял обложку Петра Порошенко в Facebook, на которой экс-президент запечатлен в центре Киева на фоне Михайловского Златоверхого монастыря среди большого количества людей, часть из которых держит флаг Украины.

Аналитик назвал фото эпическим библейским полотном на тему "Житие святого Петра" и отметил, что Порошенко, похоже, "окончательно свихнулся".