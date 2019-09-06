"ПАПа окончательно свихнулся": эксперт потроллил "эпическую" обложку Порошенко в Facebook

Эксперт считает, что на снимке, размещенном на странице экс-президента в соцсети, не хватает только ангелочков на небе.
Политический эксперт Андрей Головачев потроллил обложку бывшего президента Петра Порошенко в Facebook, на которой тот запечатлен в Киеве на фоне Михайловского Златоверхого монастыря среди большого количества людей, часть из которых держит украинский флаг.
Аналитик разместил обложку экс-главы государства на своей странице в соцсети и назвал ее эпическим библейским полотном на тему "Житие святого Петра".
По мнению Головачева, на фото "не хватает только ангелочков на небе и нимба над головой, святой должен вот-вот вознестись".
"…Похоже, ПАПа окончательно свихнулся и потерял связь с грешной землей", - полагает эксперт.
Напомним, в конце мая после того, как президент Владимир Зеленский своим указом изменил указ Петра Порошенко и вернул гражданство Украины экс-лидеру Грузии, бывшему главе Одесской областной госадминистрации Михеилу Саакашвили, в Сети появились стебные мемы с экс-украинским лидером.