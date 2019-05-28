"Самый страшный сон": в Сети потроллили Порошенко из-за Саакашвили, опубликованы стебные мемы

В соцсети высмеяли Петра Порошенко после возвращения Михеилу Саакашвили гражданства Украины / Reuters

После того, как президент Владимир Зеленский своим указом изменил указ экс-президента Петра Порошенко и вернул украинское гражданство бывшему лидеру Грузии, экс-главе Одесской областной госадминистрации, лидеру Руха новых сил Михеилу Саакашвили, в Сети появились стебные мемы.

Председатель люстрационного комитета Народного совета Мукачево Александр Гокс на своей странице в Facebook разместил картинку, на которой якобы запечатлен "самый страшный сон" Порошенко.

На меме Порошенко изображен в кровати с деньгами и шоколадным батончиком Roshen, а в это время к нему заходит Саакашвили.

В соцсети высмеяли Петра Порошенко после возвращения Михеилу Саакашвили гражданства Украины

Журналист программы Схемы Михаил Ткач у себя на странице показал Порошенко в образе пограничника, который будет проверять паспорта пассажиров рейса Варшава — Киев (сообщалось, что Саакашвили прилетит из Варшавы в среду вечером, 29 мая).

В соцсети высмеяли Петра Порошенко после возвращения Михеилу Саакашвили гражданства Украины

Читайте также"Фатальная ошибка Зеленского": реакция политиков на возвращение Саакашвили украинского гражданстваТакже в Сети появился мем, на котором Порошенко изображен выглядывающим из-под стола со словами: "А Саакашвили еще не приехал?".

В соцсети высмеяли Петра Порошенко после возвращения Михеилу Саакашвили гражданства Украины / Соцсети

Напомним, Владимир Зеленский 28 мая подписал указ, которым отменил решение лишить гражданства Украины Михеила Саакашвили. Потом экс-губернатор Одесчины поблагодарил украинского лидера.

Представитель пресс-службы Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что пограничники пропустят Саакашвили в нашу страну, к нему "вопросов нет".

Справка. В конце мая 2015 года Петр Порошенко назначил Михеила Саакашвили главой Одесской ОГА, а в начале ноября 2016-го решил уволить с поста.

В конце февраля 2018 года стало известно, что начальник Мостиского пограничного отряда решил запретить Михеилу Саакашвили въезд в Украину на протяжении трех лет — до 13 февраля 2021 года. Адвокат бывшего чиновника заявил, что решение будет обжаловано.

До этого — 12 февраля — в Киеве экс-чиновника задержали, привезли в аэропорт Борисполь и оттуда на самолете доставили в Польшу. СМИ сообщали, что задержание было проведено по запросу Государственной миграционной службы.

Ранее Киевский апелляционный административный суд признал законным отказ Госмиграционной службы Украины по делу о предоставлении ему статуса беженца или лица, нуждающегося в политическом убежище.

Политический аналитик, бывший нардеп и глава художественного объединения Последняя баррикада Александр Доний говорил Главреду, что Саакашвили незаконно остался без гражданства Украины.