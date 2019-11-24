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"Гадя, раздели постель с колхозником – полегчает": "безработную" Савченко отхлестали в Сети из-за земли

24 ноября 2019, 14:22

Бывший нардеп возглавила автопробег против запуска рынка земли, в Сети ей дали вздрючку.

Савченко
Савченко заели в Сети из-за земельного автопробега / Facebook Надежды Савченко

В воскресенье, 24 ноября, в Киеве начался автопробег против запуска рынка земли, который возглавила бывший нардеп Надежда Савченко,  ранее предсказавшая исчезновение Украины к 2023 году.

По информации, во время автопробега Савченко в рупор призывала власти не разрешать продажу земли без проведения референдума, а также всех неравнодушных присоединиться к акции.

По ее словам, разрешение продажи земли нарушает Конституцию.

Также бывшая народная избранница предложила присылать мешки с землей в адрес парламента, чтобы "засыпать ею депутатов".

К слову, видеотрансляцию Савченко разместила на своей странице в Сети.

Отметим, под видео Савченко в Сети ппоявилась масса комментариев.

"Люди не ведіться на ці провокації Савченко,їй начхати на вас і вашу землю,це все лише піар,і колотнеча поміж людей,а Надюшу треба повернути там де була уже,там її місце", - высказался Николай Галушинский.

"Надя, откуда деньги? Вы же безработная!", - вопрошает Вита Афанасьева.

"Боже, какая ты конченная...", - добавил  Евгений Гениевский.

"Давайте проведём референдум продать квартиру Гади или нет", - высказался Сергей Рубинов.

"Хто ж фінансує це Надіне ярмо для селян? – спросил Юрий Табота.

"Надя, не позорся", -  посоветовала Раиса Белик.

"Надя, может поделишься с селянином своей приватизированной квартирой?) Раздели постель с колхозником - полегчает!)))", - обратился к Савченко Юрий Коновальчук.

Читайте также"Придется отвоевывать кровью": Савченко высказалась о земельной реформеНапомним, ранее в Верховной Раде определились со сроками проведения референдума о продаже украинской земли иностранцам. По словам замглавы парламентского комитета по вопросам экономического развития Роксоланы Пидласой, это произойдет после того, как украинцы увидят рынок земли на практике.

При этом она указала, что это произойдет через два-три года после приятия закона.

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