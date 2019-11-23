Савченко предрекла исчезновение Украины к 2023 году

Надежда Савченко выступила против рынка земли / facebook.com/yan.dobronosov

Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко высказала мнение, что законопроект о продаже сельскохозяйственных земель приведет к исчезновению Украины как государства.

"Если этот закон действительно пройдет, то я вам скажу, что в 2023 году такого государства, как Украина, не будет на карте мира. И увидите, они это сделают", - сказала она в эфире телеканала КРТ.

По словам Савченко, нынешние народные избранники прекрасно понимают, к какому результату приведет их инициатива, однако, несмотря на риски, намерены все же принять закон.

"У нас не будет свободы, и наша жизнь не будет стоить абсолютно ничего", — считает Савченко.

Читайте такжеБольшинство украинцев пока не созрели к продаже земли - опросЭкс-политик сообщила, что повесила на дверях кабинетов парламента плакаты с призывом остановить принятие документа, поскольку депутаты должны почувствовать, "что им оказывают сопротивление". Также Савченко призвала вести дискуссию по данному вопросу и бороться, иначе "будет поздно".

Бывший нардеп все же не утратила веру в то, что законодательную инициативу по продаже украинской земли удастся остановить.

Как ранее сообщалось, в Верховной Раде определились со сроками проведения референдума о продаже украинкой земли иностранцам.

Напомним, что ранее уполномоченный президента Украины по земельным вопросам Роман Лещенко заявил, что в случае присутствия граждан РФ среди основателей украинских компаний, покупающих в стране земли сельскохозяйственного назначения, власти будут применять механизм спецконфискации.