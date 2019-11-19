Продать Землю стране-агрессору: у Зеленского сделали важное заявление

У Зеленского заявили, что россияне не смогут покупать украинскую землю / agroportal.ua

В случае присутствия граждан РФ среди основателей украинских компаний, покупающих в стране земли сельскохозяйственного назначения, власти будут применять механизм спецконфискации, заявил уполномоченный президента Украины по земельным вопросам Роман Лещенко.

Отметим, народные депутаты Украины поддержали скандальный законопроект о рынке земли в первом чтении 13 ноября.

Так вот, по словам Лещенко, основателями компаний, которые получат право покупать землю, смогут быть только граждане Украины, и они должны будут проживать в Украине, что будет закреплено в законе.

"В законе будет четко прописано, в переходных положениях, что вопрос о допуске иностранцев [к покупке сельхозземель] только через всеукраинский референдум. До этого момента — никаких иностранцев. Россияне в принципе не обсуждаются. Это страна-агрессор, они ни при каких обстоятельствах не будут покупать землю", — объяснил Лещенко, передает "Интерфакс-Украина".

Читайте также"Развития не будет": эксперт предупредил о рисках открытия рынка землиНапомним, ранее спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков анонсировал проведение в Украине референдума, на котором будет решаться вопрос о продаже земли иностранцам.

Однако, состоится такой референдум нескоро – не раньше 2024 года.

"Референдум состоится. И только после этого референдума, когда украинское общество определится, что оно готово или не готово раньше привлечь и дать возможность иностранцам покупать украинскую землю, или продавать корпоративные права, то этот рынок будет открыт и для иностранцев. Но после референдума", - сказал Разумков в эфире программы Право на власть на телеканале 1+1.

Также ранее президент Владимир Зеленский записал видеообращение после принятия Верховной Радой в первом чтении законопроекта об открытии рынка земли.

"Привет всем! Я хочу поблагодарить каждого нашего депутата от Слуги народа. Сегодня была очень тяжелая работа. Мы сегодня сделали, и я, и вы, мы, сейчас еще даже не осознаем, что вы действительно отменили экономическое рабство. Каждый украинец станет собственником своей земли. И я думаю, это обязательно запишут в учебниках истории, автором которого стал каждый из вас. Спасибо вам", - отметил Зеленский.