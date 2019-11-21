"Когда увидят на практике": в Раде назвали сроки проведения референдума по земле

Продажа земли / dom.ria.com

В Верховной Раде определились со сроками проведения референдума о продаже украинкой земли иностранцам. По словам замглавы парламентского комитета по вопросам экономического развития Роксоланы Пидласой, это произойдет после того, как украинцы увидят рынок земли на практике.

При этом она указала, что это произойдет через два-три года после приятия закона.

"Референдум пройдет не между первым и вторым чтением, и даже не сразу после принятия закона - через два-три года. Люди увидят, как это работает на практике, и смогут сделать вывод, готовы ли они пускать иностранные компании и иностранных граждан", - цитирует Пидласу УНИАН.

Кроме того, она указала, что есть два подхода ко внесению правок в законопроект о продаже земли.

"Первый - там остаются все положения про иностранцев, а в заключительных положениях мы пишем, что они вступают в силу после всеукраинского референдума. Второй - они исключаются", - подытожила политик.

Напомним, что ранее уполномоченный президента Украины по земельным вопросам Роман Лещенко заявил, что в случае присутствия граждан РФ среди основателей украинских компаний, покупающих в стране земли сельскохозяйственного назначения, власти будут применять механизм спецконфискации.