Хотите знать, что будет с Украиной? Посмотрите на Ливан

Протесты в Ливане

Хотите знать, что будет с Украиной, если будут провалы во всём, от Донбасса до экономики и демографии?

Посмотрите на Ливан.

Там с начала октября продолжаются массовые антиправительственные протесты, переросшие вчера ночью в столкновения с силовиками.

Суть проста.

Ливан переживает острый социально-экономический кризис уже почти 10 лет подряд, особенно после начала "арабской весны" и войны в соседней Сирии. Там целый клубок проблем, накладывающихся на вечно ссорящихся между собой политиков, хреновой коммуникации власти с обществом и сильном присутствии иностранных сил. Коллапс региональной экономики и торговли и высокие уровни коррупции и взяточничества, один из самых больших в мире внешних долгов (150% ВВП), девальвация национальной валюты, ухудшение условий жизни в несколько раз, кредит МВФ и его непопулярные требования, сложная политическая структура и непонятные никому механизмы принятия решений на уровне "deep state", наплыв сирийских беженцев... короче, вот это вот всё.

При этом, политики, не чувствующие ветра перемен и стремительной делегитимизации традиционной политики, сами роют себе могилу, продолжая заниматься привычными договорняками и не могут адекватно донести свои реформы до населения. До ручки ситуацию довела очередная "реформа" правительства - попытка ввести налог на интернет-звонки через месенджеры.

Читайте такжеСША загнали сами себя в тупик в истории с импичментом ТрампуТак вот, вчера ночью в Бейруте протесты переросли в столкновения с силовиками.

Это эхом немедленно отзвучало в регионах, в частности в северном городе Триполи.

Там начались беспорядки, направленные против местных властей, которых люди на улицах обвиняют в коррупции, незаконном обогащении и взяточничестве.

Бейрутская битва лишь создала фон. А вот триггернул ситуацию на местах конфликт между протестующими и личной охраной местного депутата из Триполи.

Вооружившись дубинками и шокерами, охранники напали и избили людей, протестовавших перед домом депутата Фейсала Карами. Одну девушку ударили шокером в лицо, а ещё несколько человек сильно побили.

Приехавшая полиция разняла стороны, применив слезоточивый газ. Теперь люди, высыпав на улицы Триполи, требуют бросить депутата за решётку.

В другом конце города произошло ещё одно событие, подстегнувшее протесты против местных властей. Жилое здание обвалилось из-за халатности муниципальных служб. Оно долгое время пребывало в аварийном состоянии. Двое человек погибло.

Вскоре после этого, жители Триполи штурмовали здание администрации в районе Аль-Мина. 15 человек получили ранения и травмы при столкновения с кордонами полиции.

В результате побоища, весь состав администрации под давлением улицы ушёл в отставку.

Ситуация в Триполи очень чётко фиксирует, с одной стороны, локализацию протестов, а с другой - радикализацию демонстрантов и растущее недовольство всей элитой страны, что на национальном, что на местном уровнях.

Читайте такжеИстория с Северным потоком - результат многолетнего украинского самообманаВо многих других городах местные жители начали выходить на улицы с требованиями к конкретным, своим местным, политикам, депутатам, чиновникам, участковым, начальникам ЖЕКов и т.д.

Триполи - второй крупнейший город Ливана - всегда был крепостью многих влиятельных и могущественных суннитских политических династий страны, таких как семья Каббара или семья Карами. Представители последней, к примеру, уже 400 лет почти всегда становятся религиозными лидерами или олигархами (они называются тут "заимы") Триполи.

Для многих местных жителей, ранее боявшихся высказывать недовольство местными "авторитетами", протесты в Бейруте стали заразным примером, и каждая демонстрация в своём городе или округе превращается в локальную анти-элитарную революцию и сведение счетов.

Эта коллективная терапия грозит эскалацией насилия и ростом анархии в регионах на фоне стремительно падающей экономики и дальнейшего долгового кризиса, пока в центре правительства как такового нет.

На наших глазах наступает конец традиционной политической системы Ливана, существовавшей последние 100 лет, и которую несколько раз спасали путём различных искусственных договорняков.

Система кланов, могущественных семей, этно-религиозных расколов, прогнившая до основания, не выдерживающая глобальной и региональной конкуренции и пока что не способная адаптироваться к новым реалиям.

Тоже самое будет с Украиной, если она не сумеет адаптироваться и приспособиться к новым реалиям. Пример Ливана (и Ирака) вам в помощь.