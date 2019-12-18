Драка под Радой - генеральная репетиция будущих столкновений

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Драка Нацкорпуса с полицией – некая репетиция того, что может происходить, если в следующую Нормандскую встречу попробуют протащить особый статус или что-то такое в изменениях в законодательство. Вот тогда, после такой репетиции, как со стороны правоохранителей, так и со стороны праворадикальных сил может произойти более жесткая ситуация.

Праворадикалы, которые не имеют ни единого голоса в Раде, переводят все на противостояние, и Зеленский об этом знал. Не случайно все так совпало – его отъезд и стычки под Верховной Радой. У украинских президентов так часто происходит, что они в поездке, а здесь, в Киеве, все начинается. То есть это была репетиция - как полиции, так и праворадикалов, и представителей Азова и других организаций, в которой все имели возможность попрактиковаться в противостоянии. Ну не на своих же тренироваться, в конце концов.

Читайте такжеМитинг под Радой: задержаны десятки, есть пострадавшиеСам факт драки между полиции и Нацкорпусом, которые контролирует Аваков, тоже неслучаен. Дело в том, что протесты – это выпуск пара. И то, что она сейчас вышла – это в целом позитив. Аваков в любом случае влияет на этот вышкол своих организаций – как полиции, так и Азова, на который он, по слухам, влияет.

На будущее поводы для подобных стычек тоже есть – например, представление депутатов Слуги народа об отмене или изменении положений закона о языке – против этого могут снова могут выйти на улицы, чтобы этого не допустить. Так как закон был принят во времена Порошенко и там очевидно видна его политическая целесообразность.

Александр Кочетков, политический аналитик, специально для Главреда