Почему Зеленскому не грозит политическое забвение

По словам Небоженко, все, что делает Зеленский, носит филологический, а не политический характер / УНИАН

Подводя итоги деятельности Владимира Зеленского на должности президента Украины, следует сказать о его позитивных и негативных чертах.

Главным достоинством Зеленского я считаю его любовь к украинскому народу. Причем он любит очень искренне и не скрывает этого, в отличие от Порошенко. Порошенко демонстрировал любовь к украинцам "сквозь зубы", вовсю пользовался народом для собственного обогащения. Зеленский же ничего подобного не делает.

Внутренний демократизм Зеленского – хороший предвестник для нас.

Главным негативом, связанным с Зеленским, я считаю тот факт, что у него вместо команды – окружение, то есть вместо команды профессионалов на государственных постах работают родственники, друзья и люди, которых кто-то протолкнул на эти должности. И все они ведут борьбу за внимание и благосклонность Зеленского. Это – плохо. Нечто подобное было при Ющенко.

Кроме того, сложилось впечатление, что Зеленский боится людей, рейтинги которых выше, чем его собственные. Отсюда и такой странный подбор министров и руководителей комитетов Верховной Рады. Иными словами, сознательно подбирались люди, рейтинг которых ни при каких условиях не мог стать выше рейтинга президента.

В результате из-за этого у нас очень слабый парламент и очень слабый Кабмин.

Что касается миротворческих потуг Зеленского, то я не могу отнести их ни к достижениям, ни к ошибкам. Он взялся за дело, в котором мало что смыслит. Ведь, на самом деле, в процессе урегулирования ситуации на Донбассе очень сложно что-либо изменить. Ни Меркель, ни Макрон, ни Зеленский ничего не могут предложить, что было бы способно закончить войну. Так что тут Зеленского сложно в чем-либо обвинять.

Все хотят мира, но выбраться из этой непростой ситуации невозможно, пока в России у власти остается Путин. Это понимают все западные лидеры. Потому, когда Зеленский начал активно добиваться переговоров и предпринимать попытки установить мир, наши западные партнеры лишь пожимали плечами, потому что совершенно не понятно, как это можно осуществить не за счет интересов Украины. Встреча в нормандском формате в Париже стала доказательством тому.

Так что, думаю, Зеленский в ближайшем времени будет вынужден сбавить обороты в своих миротворческих устремлениях.

Однако Украина при Зеленском сумела довести в Россию до "газовой истерики". Лично для меня это стало большой неожиданностью, поскольку я не мог даже представить такой силы воли у президента. Теперь Европа, затаив дыхание, ждет решения по транзиту российского газа через территорию Украины. Очень важно, что Украина, несмотря на свою слабость, оказалась способной дать России отпор не только на фронте, но и в процессе переговоров по газу. Чем это закончится, сейчас трудно себе представить.

В любом случае, если говорить о более долгосрочной перспективе, то, думаю, Зеленский как политик не уйдет в небытие: он – очень яркая фигура.

Однако не исключаю, что он может повторить судьбу Ельцина, которой вдруг в канун какого-нибудь праздника скажет: "Я устал, я ухожу". И покинет свой пост до срока. Это, мне кажется, может случиться неожиданно, как-нибудь ближе к Новому году, когда станет понятно, что на концерты "Квартала 95" ходят только охранники Зеленского и родственники артистов.

Также возможен и другой сценарий. Предполагаю, что Зеленский вполне может перерасти артиста в себе, свое истеричное окружение и стать настоящим президентом. Он очень молод и очень быстро учится, потому легко может все изменить. Да, пока что он еще плохо ориентируется в политике, а, в итоге, все, что он делает, носит, скорее, филологический, а не политический характер – он анализирует слова, а не строит серьезные политические стратегии. Но у него есть шанс все изменить, став настоящим политиком и президентом.

Виктор Небоженко, политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр", специально для Главреда