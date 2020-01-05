В 2020 году пенсионеры улучшений не дождутся

Предпосылок для роста пенсий в 2020 году не предвидится

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Пенсионерам на что-то надеяться в Новом году не приходится. Да и с какой стати, если экономика страны продолжает падать, вопреки бравурным заявлениям Нацбанка и Госстата?

Достаточно взглянуть на фактические показатели наполняемости бюджета, которые пока еще предоставляет Госказначейство – у нас стабильный минус от плановых доходов в районе 10%. Если идет плановый недобор, то есть доходы бюджета меньше, чем планируемые, значит мы имеем минус по ВВП, а не плюс. Соответственно, мы имеем падающую на десять процентов экономику, а не рост на четыре процента, как хотел Кабмин. Все очень просто. Значит, мы вместе с этим имеем меньшее количество работающих и, соответственно, незадачу с наполнением Пенсионного фонда.

Читайте также"Невозможно жить": Зеленский высказался о повышении пенсийДаже если предположить, что собственные доходы от Пенсионного фонда возрастают в связи с постепенным ростом заработных плат, снижаются возможности бюджета для того, чтобы обеспечить финансирование целевых субвенций в Пенсионный фонд. Поэтому на увеличение или какое-то изменение пенсий рассчитывать не стоит до тех пор, пока экономика не будет расти, а зарплаты не станут повышаться естественным образом, а не за счет директивно-устанавливаемых увеличений минимальных зарплат.

Потому что любой административный рост приводит к увеличению количества нулей на бумажках и увеличения этих самых бумажек в кошельках. И это само по себе может и неплохо, но по факту даже за большее количество бумажек вы можете себе позволить все меньшее количество товаров и услуг, так как цены на них будут расти быстрее, чем у вас будет расти количество бумажек.

Поэтому пенсионерам не на что рассчитывать. Те законодательные изменения, которые сейчас предлагает Минсоцполитики об исключении прожиточного минимума из нескольких десятков законов с еще большим количеством нормативных актов и переход расчета пенсий, алиментов, социальных выплат аналогичного рода, размера базового оклада по тарифной сетке.

И если это произойдет, то мы получим ситуацию, при которой размер пенсий в ручном режиме будет корректироваться Кабмином в зависимости от возможностей бюджета. И вместо какой-то прогнозируемой суммы можно будет увидеть колебания этой пенсии что в плюс, что в минус. Как это будет сделано - сложно сказать таким образом объем бардака в системе будет только накапливаться. И последние инициативы, в частности, о возврате к практике невыплат пенсий работающим пенсионерам, благополучно осужденной Конституционным судом, может еще серьезнее ухудшить положение наших пенсионеров.

Юрий Гаврилечко, экономический эксперт, специально для Главреда