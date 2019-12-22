Судя по всему, нам снова будут поднимать цены на газ и тарифы ЖКХ

Юрий Витренко / Фото: НВ

Совсем мозгами можно поехать.

Во-первых, Президент Зеленский давно подписал Закон об отделении от Нафтогаза деятельности по транспортировке природного газа и теперь эта функция передана сертификацированному новому независимому оператору газотранспортной системы Украины, создав таким образом условия для заключения транзитного контракта с Газпромом с 2020 г. по европейским правилам. Тогда зачем нам, потребителям газа и налогоплательщикам, пакетная договоренность с участием пятого колеса в телеге – Нафтогаза?

Во-вторых, почему руководство Нафтогаза отказывается от иска на $12 млрд к Газпрому, если тот уже согласился отдать до $3 млрд по Стокгольмскому арбитражу (причем, на основании контрактов, из-за которых Юля Тимошенко мотала свой срок, а Коболев с Витренко получали космические премии)?

Читайте такжеНовый газовый контракт - это поражение УкраиныНаконец, в-третьих, Юра Витренко откровенно заявил, что в подписанном сторонами протоколе никаких договоренностей по поставкам газа нет, мол: "В протоколе указана возможность, что стороны - Украина, РФ и ЕС - рассмотрят вопрос поставок газа, но это не является частью пакета. Никаких договоренностей по поставкам газа - прямых или непрямых - в этом протоколе нет".

Ну, и что это – план "Б" от Нафтогаза или сертификацированного нового независимого оператора газотранспортной системы Украины? И почему не новый оператор ГТСУ, а Нафтогаз будет подписывать с Газпромом договор на 5 лет с объемом транзита в 65 млрд. кубометров на 2020 г., а в 2021-2024 гг. – по 40 млрд кубометров при условии конкурентного тарифа. А каким должен быть этот тариф? Значит, ситуация пока не ясна до конца. Почему?

Не скучно живем, господа налогоплательщики. Судя по всему, снова нам будут поднимать цены на газ и тарифы ЖКХ.