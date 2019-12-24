Итог газовых контрактов - смерть украинской ГТС

Украинская ГТС / УНИАН

Третий промежуточный итог газового контракта.

Наиболее печальный. Играет соната для фортепиано №2 Шопена.

Неизбежна медленная смерть газо-транспортной системы Украины. В предыдущем посте я говорил, что Коболев и Витренко запустили процесс самоуничтожения ГТС Украины. Поправлюсь, они сделали эвтаназию ГТС. Как истинные сторонники современных европейских тенденций Коболева и Витренко выбрали тихий и беззвучный процесс отмирания ГТС Украины.

Читайте такжеЧетыре важных пункта по газовому контрактуПочему смерть? Да потому что транзит газа в объеме 40 млрд кубометров не дает шансов на длительную работу ГТС Украины. В перспективе до 2030 года только 13 тысяч километров из ныне действующих 22 тыс километров магистральных газопроводов будут эффективно использоваться. Также из 72 компрессорных станций останутся рабочими 30-35. Соответственно численность работников будет сокращено с 28 тысяч до 12 тысяч.

К 2030 году будет закрыт один из трех ключевых магистральных газопроводов, по которому транзитируется газ из России в ЕС. А к 2040 году - еще один. И останется только одна труба. Если к тому времени новые "коболевы" и "витренки" не умножат на ноль ГТС Украины.