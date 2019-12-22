Новый газовый контракт - это поражение Украины

Украинская ГТС потеряет большие объемы транзита / УНИАН

Украина и Россия договорились о транзите газа на 5 лет. Контракт может быть продлен после 2024 года. Объем транзита в 2020 году составит 65 млрд куб. м газа, а в 2021-2024 годах - по 40 млрд куб. м газа. Газпром выплатит Нафтогазу около $3 млрд до 2020 года по решению Стокгольмского арбитража.

Соглашение о транзите газа - это безусловно хороший результат. И заслуга Зеленского в этом - неоценима.

Но это такой результат, который нужен Украине? Конечно, нет. И неимоверно большую негативную роль в этом сыграл глава Нафтогаза Коболев, которого в конце переговоров наконец "выбросили" из переговорного процесса как деструктивный элемент. Искусственный конфликт с Газпромом и отсутствие попытки решить спорные вопросы в течение 2014-2018 гг. привели Украину к декабрю 2019 (буквально за несколько недель до завершения контракта). Фактически с 2014 года до середины 2019 г. процесс переговоров был заблокирован. А Газпром в принципе это устраивало, поскольку сейчас российская компания получила для себя очень комфортные условия транзита.

Благодаря Коболеву Украину и Зеленского взяли за "жабры" так сильно как никогда. И с 2009 годом, когда была настоящая "газовая война" сравнивать не стоит. Тогда не было вопроса Донбасса, который также сегодня приобщают к газовому вопросу.

Если кто-то думает, что Газпром отдал Нафтогазу $3 млрд и это победа, то глубоко ошибается. Это еще то поражение! К сожалению, действительно историческое поражение.

Коболев и Нафтогаз обменяли $3 млрд на возможность заключить соглашения о транзите как минимум на 10 лет и как минимум с ежегодной прокачкой 60 млрд. кубометров газа. А максимум как словацкая транзитная компания Eustream можно было бы заключить транзитный договор на 30 лет.

Что в результате получит Украина? Всего лишь $3 млрд. Потери Украины от недополучения транзита составят за период 2020-2030 гг Читайте также"Сошлись посередине": в Нафтогазе рассказали о договоре транзита с Газпромом(недополученная прибыль от транзита) минимум $6 млрд. А максимум, в условиях дальнейшего падения добычи газа в ЕС (Нидерланды, Великобритания), Украина могла претендовать на транзит российского газа и после 2030 года - ориентировочно к 2050 году, и объемом более 60 млрд. куб. м. Максимальные потери за период 2020-2050 гг. будут составлять ориентировочно $20 млрд. И это не предположение. Эти деньги - $20 млрд - Украина уже не получит. Зато получит $3 млрд от Газпрома. Хорошо поторговали...

"Кончайте батько торговать, потому что нет уже чем сдачи давать" - как тут не вспомнить известную украинскую поговорку, которая лучше всего характеризует новое газовое соглашение.

Такая цена антиукраинской политической позиции руководства Нафтогаза и выполнения лоббистских задач США.

Важный технический аспект. Транзит объемом 40 млрд кубометров создает ситуацию сверхнормативной эксплуатации магистральных газопроводов, что приведет к ускоренному износу оборудования. То есть, возрастут затраты на обслуживание ГТС примерно на 40%, что повлечет за собой рост тарифов для всех потребителей.