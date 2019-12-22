  1. Главная
  3. Мнения

Новый газовый контракт - это поражение Украины

Юрий Корольчук

Энергетический эксперт, сооснователь Института энергетических стратегий

22 декабря 2019, 07:11

Деструктивная позиция Коболева и Нафтогаза приведет к падению выручки, ускоренному износу оборудования и росту тарифов.

ГТС, газовая труба
Украинская ГТС потеряет большие объемы транзита / УНИАН

Украина и Россия договорились о транзите газа на 5 лет. Контракт может быть продлен после 2024 года. Объем транзита в 2020 году составит 65 млрд куб. м газа, а в 2021-2024 годах - по 40 млрд куб. м газа. Газпром выплатит Нафтогазу около $3 млрд до 2020 года по решению Стокгольмского арбитража.

Соглашение о транзите газа - это безусловно хороший результат. И заслуга Зеленского в этом - неоценима.

Но это такой результат, который нужен Украине? Конечно, нет. И неимоверно большую негативную роль в этом сыграл глава Нафтогаза Коболев, которого в конце переговоров наконец "выбросили" из переговорного процесса как деструктивный элемент. Искусственный конфликт с Газпромом и отсутствие попытки решить спорные вопросы в течение 2014-2018 гг. привели Украину к декабрю 2019 (буквально за несколько недель до завершения контракта). Фактически с 2014 года до середины 2019 г. процесс переговоров был заблокирован. А Газпром в принципе это устраивало, поскольку сейчас российская компания получила для себя очень комфортные условия транзита.

Благодаря Коболеву Украину и Зеленского взяли за "жабры" так сильно как никогда. И с 2009 годом, когда была настоящая "газовая война" сравнивать не стоит. Тогда не было вопроса Донбасса, который также сегодня приобщают к газовому вопросу.

Если кто-то думает, что Газпром отдал Нафтогазу $3 млрд и это победа, то глубоко ошибается. Это еще то поражение! К сожалению, действительно историческое поражение.

Коболев и Нафтогаз обменяли $3 млрд на возможность заключить соглашения о транзите как минимум на 10 лет и как минимум с ежегодной прокачкой 60 млрд. кубометров газа. А максимум как словацкая транзитная компания Eustream можно было бы заключить транзитный договор на 30 лет.

Что в результате получит Украина? Всего лишь $3 млрд. Потери Украины от недополучения транзита составят за период 2020-2030 гг Читайте также"Сошлись посередине": в Нафтогазе рассказали о договоре транзита с Газпромом(недополученная прибыль от транзита) минимум $6 млрд. А максимум, в условиях дальнейшего падения добычи газа в ЕС (Нидерланды, Великобритания), Украина могла претендовать на транзит российского газа и после 2030 года - ориентировочно к 2050 году, и объемом более 60 млрд. куб. м. Максимальные потери за период 2020-2050 гг. будут составлять ориентировочно $20 млрд. И это не предположение. Эти деньги - $20 млрд - Украина уже не получит. Зато получит $3 млрд от Газпрома. Хорошо поторговали...

"Кончайте батько торговать, потому что нет уже чем сдачи давать" - как тут не вспомнить известную украинскую поговорку, которая лучше всего характеризует новое газовое соглашение.

Такая цена антиукраинской политической позиции руководства Нафтогаза и выполнения лоббистских задач США.

Важный технический аспект. Транзит объемом 40 млрд кубометров создает ситуацию сверхнормативной эксплуатации магистральных газопроводов, что приведет к ускоренному износу оборудования. То есть, возрастут затраты на обслуживание ГТС примерно на 40%, что повлечет за собой рост тарифов для всех потребителей.

Россия Газпром Нафтогаз гтс транзит газа Юрий Корольчук Украина
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

08:15
Судя по всему, нам снова будут поднимать цены на газ и тарифы ЖКХ
08:00
Посол Украины в США рассказал, сколько россиян в ООН работают на ФСБ
07:32
Женская короткая стрижка bowl cut  – самый модный тренд 2020 - фото Фото
07:30
Пристайко объяснил суть запрета выезда украинцев в РФ без загранпаспортов
07:11
Новый газовый контракт - это поражение Украины мнение
06:57
"Эротично-спортивный образ": Настя Каменских взбудоражила пикантным фото
06:51
Елка на Новый год 2020: как выбрать гирлянды и не сжечь квартиру - советы эксперта
06:33
Изящный торт Зебра: рецепт на сметане и на кефире Фото
06:10
С Новым годом 2020 – картинки, стихи и пожелания на Новый год Крысы в прозе
05:40
Диетолог посоветовала заменитель оливье
05:10
Поздравление с Днем ангела Анны – прикольные тексты и картинки
04:47
Как быстро похудеть: эксперт показала супер жиросжигающие упражнения Видео
04:45
Коричневый маникюр зима 2020: самый стильный маникюр на Новый год 2020 фото Фото
04:18
"Откровенно боятся": стало известно об огромном влиянии России в ООН
03:49
СМИ узнали о секретной команде Apple
03:20
Названы "дозы" оливье и шубы
02:50
В Кабмине назвали условие для снижения цены на газ
02:21
Покушение на сына первого президента Грузии: раскрыты личные данные подозреваемого
01:54
"Сесть на лицо, пошленькая": Дорофеева прижалась к лицу Позитива на пикантном фото
01:32
Пристайко назвал преимущество украинской ГТС перед Северным потоком-2
01:12
Жуткий пожар в киевской 16-этажке: названа возможная причина
00:56
Лебедев завершил карьеру и "уколол" напоследок Емельяненко с Кокляевым
00:47
Старушка на миллион: у одесской пенсионерки украли большую сумму
00:29
Тайсон пытался подраться с гориллой в зоопарке
00:22
В Минске на митинг за объединение с Россией никто не пришел
00:19
22 декабря – какой сегодня праздник: зимнее солнцестояние и День Анны
00:05
Допинг-скандал с Бесединым: стало известно, когда УЕФА рассмотрит дело
21 декабря, суббота
23:53
Начинаются снегопады: в Украину идет настоящая зима
23:29
Художник-аноним Бэнкси представил к Рождеству работу с дырой от снаряда
23:20
Шевченко, Усик и другие спортсмены попали в топ-100 самых влиятельных украинцев
23:06
Сотрудники ГБР нашли в раздевалках спортклуба Порошенко скрытые камеры Видео
23:00
Х-Фактор 10 сезон 15 выпуск: кто ушел 21-12-2019 Видео
22:50
В Украине появится еще один спортивный телеканал
22:38
Чехия выделила Украине средства для поддержки реформ
22:30
Х-Фактор 10 сезон 15 выпуск смотреть онлайн 21-12-2019 прямой эфир Видео
22:14
Пристайко готов преподать Путину исторический урок Видео
22:06
Ливерпуль в экстратаймах добил Фламенго и стал клубным чемпионом мира
21:45
"Мы все - Зозуля": фанаты Альбасете вывесили баннер в честь украинца
21:30
"Сошлись посередине": в Нафтогазе рассказали о договоре транзита с Газпромом
21:30
Женская стрижка Голливуд – идеальная прическа для коррекции формы лица - фото Фото
21:15
Хацкевич прокомментировал свое назначение в российский Ротор
20:50
"На пляже без трусов": Лаврентьева с голой грудью завела сеть
20:46
"Идея фикс": Прилепин намерен создать в Крыму другую Россию
20:46
Легендарный тренер Шахтера ведет переговоры с европейским клубом
20:23
"Возглавляют те, кто должен бороться": Рябошапка пояснил закрытие игорного бизнеса
20:17
Экс-тренер сборной Украины уехал в Россию
19:48
Ведущий Top Gear перечислил худшие и лучшие автомобили 2019 года
19:47
Месси установил очередное невероятное достижение
19:19
Украинский футболист вошел в пятерку самых дорогих левых защитников чемпионата Англии
19:13
Украинских военных заставят изучать английский язык
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять