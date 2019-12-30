Украине уже не отвертеться от продажи земли

Закон об отмене моратория примут не позднее февраля / inshe.tv

Будет ли открыт рынок земли? Непременно!

И не позднее середины февраля.

Почему?

Потому что в первом квартале 2020 г. Украина должна выплатить 5.4 млрд долл внешнего долга нерезидентам.

Во втором - 3.2 млрд

В третьем - 5.2 млрд

В четвертом - 2.99 млрд

Эти долги не учитывают 4.3 млрд долл долга Януковича России, который мы окончательно проиграем в следующем году

Денег на выплату долгов, разумеется, нет и не будет. Придется перекредитовываться и занимать у МВФ, МБ, ЕС и частично выпустить евробонды.

Без сотрудничества с МВФ перекредитоваться не удастся. А МВФ денег на даст без открытия рынка земли.

Поэтому, несмотря ни на какие протесты, закон об отмене моратория на продажу земли будет принят не позднее середины февраля.

Но почему МВФ так жестко настаивает на открытии рынка земли?

Все дело в том, что самый главный драйвер роста ВВП в Украине перестал работать. А именно, рост цен на мировых рынках на сельхозпродукцию и на металлы. Например, цены на пшеницы с 2016 г. по середину 2019 г. выросли на 85%.

Читайте такжеКредитное рабство или шанс: надо ли Украине прощаться с МВФ в 2020 годуСейчас цены на металлы и сельхоз продукцию - наши основные статьи экспорта, - развернулись и стали падать. Падение промышленности сразу показало минус 7.5%, а Маркарова объявила внутренний дефолт - денег в бюджете нет! Поэтому ВВП и бюджет 2020 г. будут провальными, притока валюты не будет, а долги выплачивать надо.

Это только клоун Гончарук продолжает нам рассказывать сказки про 40% рост, а МВФ прекрасно понимает, что будет кризис, и, кроме как инвестиций в рынок земли, валюты больше брать неоткуда. Транзит газа ведь тоже упадет.

Поэтому рынок земли, несмотря не все протесты и без всяких референдумов, будет скоропостижно запущен. Разумеется, будут перегибы, нестыковки в законодательстве, рейдерство, социальные протесты, крестьянские волнения и т.п.

Но что поделать? Надо было не моратории продлевать каждый год и консервировать помещичий феодализм на селе, а формировать цивилизованный рынок земли. Ну, а раз все 28 лет ни хера не делали, а лишь самозабвенно воровали, то сейчас придется заплатить за эту цену. Кто не понимает через голову, тому впихивают ... ну вы сами знаете куда. Таковы правила игры в ЕС.