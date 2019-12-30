  1. Главная
  3. Мнения

Украине уже не отвертеться от продажи земли

Андрей Головачев

политический эксперт

30 декабря 2019, 06:59

В противном случае государство ждет банкротство.

земля, продажа
Закон об отмене моратория примут не позднее февраля / inshe.tv

Будет ли открыт рынок земли? Непременно!

И не позднее середины февраля.

Почему?

Потому что в первом квартале 2020 г. Украина должна выплатить 5.4 млрд долл внешнего долга нерезидентам.

Во втором - 3.2 млрд

В третьем - 5.2 млрд

В четвертом - 2.99 млрд

Эти долги не учитывают 4.3 млрд долл долга Януковича России, который мы окончательно проиграем в следующем году

Денег на выплату долгов, разумеется, нет и не будет. Придется перекредитовываться и занимать у МВФ, МБ, ЕС и частично выпустить евробонды.

Без сотрудничества с МВФ перекредитоваться не удастся. А МВФ денег на даст без открытия рынка земли.

Поэтому, несмотря ни на какие протесты, закон об отмене моратория на продажу земли будет принят не позднее середины февраля.

Но почему МВФ так жестко настаивает на открытии рынка земли?

Все дело в том, что самый главный драйвер роста ВВП в Украине перестал работать. А именно, рост цен на мировых рынках на сельхозпродукцию и на металлы. Например, цены на пшеницы с 2016 г. по середину 2019 г. выросли на 85%.

Читайте такжеКредитное рабство или шанс: надо ли Украине прощаться с МВФ в 2020 годуСейчас цены на металлы и сельхоз продукцию - наши основные статьи экспорта, - развернулись и стали падать. Падение промышленности сразу показало минус 7.5%, а Маркарова объявила внутренний дефолт - денег в бюджете нет! Поэтому ВВП и бюджет 2020 г. будут провальными, притока валюты не будет, а долги выплачивать надо.

Это только клоун Гончарук продолжает нам рассказывать сказки про 40% рост, а МВФ прекрасно понимает, что будет кризис, и, кроме как инвестиций в рынок земли, валюты больше брать неоткуда. Транзит газа ведь тоже упадет.

Поэтому рынок земли, несмотря не все протесты и без всяких референдумов, будет скоропостижно запущен. Разумеется, будут перегибы, нестыковки в законодательстве, рейдерство, социальные протесты, крестьянские волнения и т.п.

Но что поделать? Надо было не моратории продлевать каждый год и консервировать помещичий феодализм на селе, а формировать цивилизованный рынок земли. Ну, а раз все 28 лет ни хера не делали, а лишь самозабвенно воровали, то сейчас придется заплатить за эту цену. Кто не понимает через голову, тому впихивают ... ну вы сами знаете куда. Таковы правила игры в ЕС.

продажа земли рынок земли Андрей Головачев Украина
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

07:00
Киев будет договариваться о возвращении еще 300 пленных из ОРДЛО
07:00
Все гороскопы 2020 – по знакам Зодиака, году рождения и не только
06:59
Украине уже не отвертеться от продажи земли мнение
06:47
Орнелла Мути учит русский язык и мечтает о паспорте РФ
06:25
Стала известна дата запуска еще одного газопровода в обход Украины
06:10
"Хорошая подвижка": в Совете Европы отреагировали на обмен заключенными
05:40
От наследства до награды: В 2020 году ловите удачу за хвост - астролог
05:13
Оливье, "шуба" и холодец: сколько можно хранить новогодние блюда
04:44
Анимированные поздравления с Новым годом Крысы – открытки, тексты и видео Видео
04:19
"Фашизм процветает": освобожденный украинец рассказал об издевательствах в тюрьмах "ЛНР" Видео
03:58
Транзит газа: Коболев рассказал о соглашениях с Газпромом
03:29
Вдову Лужкова в России объявили в розыск: в чем причина
03:00
Снег и гололед: синоптик предупредил об ухудшении погоды Видео
02:30
"Турборежим по ошибкам": политолог оценил сценарий досрочного роспуска Рады
02:12
Татуированная порнозвезда изящно и похабно показала свои прелести Фото
01:44
Атака мочой: напавшего под судом на журналиста отправили под домашний арест
01:15
Курс доллара прыгнет вверх: аналитик дал прогноз на начало января 2020
00:46
"Исконные болота под Москвой": в Херсоне потроллили Путина бигбордом
00:19
30 декабря – какой сегодня праздник: что успеть до Нового года
29 декабря, воскресенье
23:58
В Сети возмущены снимками отремонтированного Шулявского моста
23:41
"Создали партию Слуга народа": освобожденный узник рассказал о заключении в подвале в "ДНР" Видео
23:19
Сеть умилило видео с помогавшей наряжать елку собакой Видео
22:55
Остаются в тюрьмах: Лутковская пояснила судьбу отказавшихся от обмена Видео
22:23
"Я возвращал живых. Это был мой выбор": Зеленский в аэропорту ответил на вопросы по обмену беркутовцев Фото Видео
22:10
Украина выдала боевикам обвиняемого в покушении на Осмаева и Окуеву
22:00
Почему обмен пленными так важен для Украины мнение
22:00
Прически на Новый год: красивые прически на короткие волосы своими руками фото Фото
21:47
Освобожденные пленные приземлились в Борисполе: прямая трансляция Видео
21:38
"Я пришла их уничтожать": Фарион рассказала о главной миссии своей жизни Видео
21:24
У Зеленского заговорили о следующем обмене пленными: подробности
21:05
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: прощание с одиночеством и "война" за привилегии
20:59
Bloomberg озвучило главное достижение Путина за 20 лет правления
20:54
Освобожденные из ОРДЛО украинцы вылетели из аэродрома Чугуев
20:29
Офицер ВСУ указал на ошибку Зеленского по Донбассу
20:21
Путин поблагодарил Трампа за "слив" информации о терактах
20:20
"На звездах гадает": Павлик рассказал о свадьбе с молодой избранницей Видео
20:01
Роскошный торт монастырская изба, рецепт и главный секрет Фото
19:55
Канада резко прошлась по "подвигу" Путина в Крыму
19:35
Гончарук пояснил, в каких городах снизят тариф на отопление
19:30
Маникюр Новый год: серебристый маникюр, золотистый и маникюр марсала 2020 фото Фото
19:22
"Там нет ничего": "отказник" рассказал, почему не вернулся на Донбасс Видео
18:53
Туск просит Польшу объединиться против наглой лжи Путина
18:45
Выяснилось, сколько человек Украина передала боевикам и кто отказался от обмена
18:16
В Украину из "ДНР" вернулся пленный журналист Асеев Видео
18:14
СБУ обнародовала полный список освобожденных украинцев
17:55
"Проявили политическую волю": в России указали на дальнейшие действия Киева
17:33
Оторвало голову: в Житомире после новогоднего корпоратива произошло жуткое ДТП
16:59
В Офисе президента подсчитали, сколько украинцев вернулось из ОРДЛО
16:23
Украина передала сепаратистам бывших "беркутовцев" и бразильского наемника
15:51
"Путин топчет мою землю ": украинец во время освобождения пообещал боевикам "ДНР" вернуться Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять