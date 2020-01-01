Почему я завидую украинцам

Владимир Зеленский поздравил украинцев с 2020 годом

Посмотрела новогоднее обращение укрианского президента Владимира Зеленского и чуть не заплакала. Над нами, россиянами. Потому что прямо сейчас в Украине, едва ли не в первой на постсоветском пространстве стране, происходит важнейший процесс - возвращение культуры спора, диалога и национального уважения друг к другу.

Зеленский - президент, который сделал ставку на совершенно невероятной для экс-СССР повестке, он объявил, что все мнения одинаково уважаемы и все люди ценны. И он первый среди "наших братских стран" продемонстрировал совершенно западный, американский, если хотите, подход к политике.

Ведь как у американцев? Пока наш из срока в срок твердит, что он президент тех, кто его выбирал, а остальные - враги, Трамп, Обама, а до него - Буш-мл. в первую очередь объявляли, что выбирает их условная половина населения, однако президентом они станут для всех американцев. Мы смотрели за такой традицией с известным скепсисом и не верили, что у нас так можно. А вот и можно.

Читайте такжеИсторическая победа ЗеленскогоУкраина прямо на глазах уходит от выпестованной большевиками традиции гражданской вражды. Петр Порошенко потерял свое кресло именно потому, что в годы президентства сделал ставку на воспитание звериной ненависти у одних украинцев к другим. И слово "порохоботы" навсегда оставило в истории преступление Порошенко против своего народа.

А наш гражданин продолжает натравливать россиян друг на друга, подначивая из-за кремлевской стены и называя одних перед другими врагами народа.

Знаете, я в последний год читала особенно много публицистики околоревлюционного периода, мемуары политиков, историков, публицистов и писателей, зафиксировавших предреволюционные настроения Российской Империи и первые послереволюционные годы.

Ну и вообще я человек, который всю жизнь кое-что почитывает. Так вот: мне уже 35 лет, а я не перестаю удивляться тому, какая сильная существовала в царской России культура спора, политического и социального диалога. Монархисты спорили с кадетами, социалисты с коммунистам, все вместе печатались друг у друга в журналах, отвечали на критику. Споры велись с трибуны Государственной думы, в земствах. В семьях спорили, два брата, отец и сын голосовали за разные партии, у мужа с женой могли быть разные взгляды, монархисты с демократами дружили семьями. Не было представления о том, что чужое мнение это мнение вражеское. Отсев происходил только по одному признаку: совершил человек что-то аморальное или преступное. Если нет, никто не называл его подонком и врагом. Была культура спора и культура политической репутации.

Читайте такжеКрутой вызов для ЗеленскогоЭту культуру спора полностью уничтожили большевики. За 70 лет советской власти россияне просто забыли, что бывают разные мнения и ни одно из них не должно быть унижаемо, если не сопровождается преступлениями. Разумеется, разные мнения бывают далеко не по всем вопросам: по поводу "2х2" или того, куда впадает Волга, не может разных мнений. Их не может быть и по многим другим вопросам: битье беременных в живот, кража пенсии у старушки, убийство ребенка - все это и многое другое не требует альтернативных оценок.

Для меня в минувшем году произошла окончательная констатация печального факта: в России не просто все вообще не умеют спорить - более нетерпимы к иному мнению люди, относящие себя к условно прогрессивному пласту гражданского общества. Проще говоря, наименее терпимы сегодня либералы и либеральные политикиЭтот тезис я продвигаю многие годы.

В России случился парадокс: даже люди с консервативной идеологией в голове имеют свойство читать либеральные СМИ, хоть и ругаются всегда. Либералы в ответ говорят, что это боты, не может же человек по доброй воле приходить читать "врагов". И не читают "Царьград" с RT.

Я завидую украинцам. При Порошенко накал гражданской ненависти внутри Украины был так высок, что кончиться это могло только очередной политической катастрофой. Поэтому примиренческая политика и, прежде всего, возвращение культуры спора, оказались для украинцев спасительными. Они и сами это знают, потому проголосовали за Зеленского, который не только в лозунгах, но и в жизни стал президентом всех граждан. Хочу верить, что и россияне до такого доживут. Не можем не дожить. Семьдесят лет советской власти и двадцать лет путинской до того раздраконили наших людей, что они не видят никакой другой для себя модели общения, кроме правила "иной значит враг".

Читайте такжеПочему Зеленскому не грозит политическое забвениеЕще опционально иного называют дураком. Наши люди вообще не готовы признать, что у умного, честного и достойного человека может быть своего мнение. Именно это свойство в 2014 году рассорило нас и разделило на два лагеря. И тогда в среде условных либералов, увы, больше проявилась эта неготовность терпеть чужое мнение. Главное преступление нынешней власти - уничтожение культуры диалога, которая кое-как возрождалась у нас в 90-е. Ее растоптали и потом еще двадцать лет отбивали у людей любое желание сдержанно спорить.

Знаете, чего я нам всем желаю в этом году? Поумнеть! Обернуться к российской истории, к политическому прошлому и вспомнить, что еще 100 лет назад мы жили в стране, где "другой" не означало "враг, дурак, подлец, ничтожество". Другой был другим и его уважали, если он не совершал ничего безнравственное. Давайте наконец уже об этом вспомним.