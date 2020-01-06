Феномен Зеленского

Владимир Зеленский поздравил украинцев с 2020 годом

Феномен Владимира Зеленского в том, что он эмоциональный лидер.От него не нужно ждать лидерства в традиционном смысле - когда вся страна взялась за сабли и победила врагов. От него также не нужно ждать интеллектуального прорыва. Зеленский не интеллектуал, и в этой сфере у него явный факап.

Зато нынешнему президенту удается сшивать страну эмоционально. Как только он появился, куда-то исчезли все "мова-віра-армія", и возникли общечеловеческие посылы. Кто не видел - смотрите его новогоднее обращение.

Читайте такжеПочему поздравление Путина было таким убогим на фоне ЗеленскогоГлавный эффект от этих действий - соединение разных частей страны. Украиноязычных и русскоязычных, православных и греко-католиков, сторонников Майдана и Антимайдана, ну и так далее. Традиционные политики не хотят никого соединять - наоборот, они сегментируют общество на полярные группы и превращают эти группы в электорат. В тех, кто проголосуют и отправят их в Раду. Именно так работал и работает Петр Порошенко.

Зеленский пока что объединяет Украину. Максимум, который он способен сделать, - это создать единое чувство "я украинец". Чувство, на основе которой мы станем чувствовать, что живем среди своих, а не среди чужих. Удастся ему или нет - посмотрим. Я убежден, что в этом Зеленскому мешать не нужно - наоборот, только помогать.