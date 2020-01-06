Почему Украина - не Европа

Украина - не Европа

Почему Украина - это не Европа? Самый популярный ответ на этот вопрос - деньги. Мол, мы бедная страна, низкий ВВП на душу населения и прочее бла бла бла. На самом деле это, в общем, глупость.

Потому что как раз уровень жизни у нас часто выше, чем во многих странах ЕС. Люди сопоставимого социального круга в Украине живут лучше чем европейцы. У нас квартиры большей площади с лучшим ремонтом, хорошие машины, и никто не экономит горячую воду или отопление.

Журналист ведущего лондонского делового издания выглядит и живет как наш сотрудник зачуханного коммунального СМИ. Более того, даже украинский заробитчанин может у себя дома в Тернополе иметь жилье лучше, чем его наниматель поляк. А украинский начальник городской налоговой только пожалеет своего испанского или венгерского коллегу.

Читайте такжеУкраина деградирующаяНо вот есть вещи, которые сразу выдают то, что вы находитесь в Украине, а не в Италии или Португалии - общественное пространство. У нас оно почти везде отсутствует как класс.

Между островками личного благополучия в Украине почти везде помойка, мало приспособленная для жизни. Все разваленное, облезлое, загаженное, разворованное, ничье.

У нас не пьют утром кофе с соседом в кафешке под домом. Собственно, с соседом часто даже не здороваются. Вот здесь мы от них кардинально отличаемся. И независимая Украина отличается даже больше чем отличалась УССР.