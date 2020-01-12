Самолет МАУ стал разменной монетой в политике Ирана

Куршение самолета МАУ в Иране - фото с места трагедии / twitter.com/CGTNOfficial

На четвертые сутки официальный Иран признал, что это его ракета ПВО сбила наш пассажирский рейс. По меркам подобных трагедий, это невероятно быстро. Обычно тянется месяцами, если не годами. Вспомним, что РФ до сих не признала ответственности за сбитый еще в 2014 году малазийский Боинг.

Такая оперативность связана отчасти с внешней позицией — о вине Ирана заявили ведущие страны мира, но в значительно большей степени с внутрииранской ситуацией.

Дело в том, что в Иране с 1979 года существует специфическое военное образование КСИР — Корпус Стражей Исламской Революции. Численность военнослужащих — около 400 тысяч человек, есть сухопутные, военно-воздушные, морские подразделения. Формально Читайте такжеПочему Иран признал, что сбил самолет МАУКСИР входит в вооруженные силы Ирана и подчиняется духовному лидеру страны. Но не президенту — главе ее светской власти! По факту КСИР имеет самостоятельность, собственные ресурсы — нефтяные месторождения под контролем (там это называется защитой), что позволяет ему проводится самостоятельные военные операции — в той же Сирии, например. Это привело к тому, что США и еще ряд стран признали КСИР террористической организацией.

Понятно, что наличие такой мощной военно-политической силы изрядно напрягает светское руководство Ирана. И оно явно решило воспользоваться трагедией с нашим самолетом, чтобы уменьшить самостоятельность и значимость КСИР. То есть, будет внутрииранское расследование, назначение виновных и возможные смены в руководстве КСИР.

Все старо, как мир: в сердцевине любой ситуации оказываются деньги и власть.

А оперативность Ирана в признании вины позволила президенту Зеленскому устоять под давлением США, дождаться официальной информации и не сыграть роль загонщика на чужой охоте.

Однако везти всегда не будет.