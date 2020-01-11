За пять секунд до рокового решения: в Иране рассказали, как ударили ракетой по Боингу МАУ

Боинг МАУ сбили в Иране / Reuters

Оператор зенитно-ракетного комплекса Тор, ракета которого поразила украинский самолет, вылетевший из аэропорта Тегерана, принял неверное решение, заявил командующий ВВС и Военно-космическими войсками Корпуса стражей исламской революции бригадный генерал Амир-Али Хаджизаде.

По его словам, оператор ЗРК принял решение выпустить крылатую ракету по самолету, не сумев связаться с командованием.

"Или сработала система препятствий, или сеть была занята, но он не смог связаться. У него была возможность принять решение в течение пяти секунд. К сожалению, он принял неверное решение и запустил ракету по цели", - сказал Хаджизаде.

Читайте такжеРоссийская ракета прошила кабину: опубликованы детали крушения самолета МАУПри этом он взял на себя ответственность за крушение украинского самолета в Иране, сообщает агентство IRNA.

"Мы несем полную ответственность за это, и какое бы решение не приняли власти, мы подчинимся ему", — подчеркнул иранский генерал.

Хаджизаде добавил, что хотел умереть, когда узнал о крушении украинского самолета в окрестностях Тегерана.

"Когда я услышал о катастрофе украинского самолета, я захотел умереть, чтобы не быть свидетелем этой трагедии", - рассказал он.

Напомним, ранее президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит "вследствие непреднамеренной человеческой ошибки".Владимир Президент Владимир Зеленский заявил, что Киев настаивает на официальных извинениях со стороны Ирана, проведении открытого расследования, ожидает возвращения тел погибших и выплат компенсаций.

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Как известно самолет рейса PS752 потерпел катастрофу в Иране 8 января, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.