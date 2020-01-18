Зеленский не может просить Гончаруку скандал с записями/ Reuters

Когда вожак стаи не главный, скоро он потеряет все.

Когда отец в семье не главный, он перестает быть мужчиной.

Когда директор фирмы не главный, он скоро потеряет должность и возьмет на себя вину за чужие ошибки.

Когда владелец фирмы не главный, рано или поздно он лишится бизнеса.

Когда всенародно избранный президент не главный, страна может перестать существовать.

История с записями Гончарука показала банальный факт – президент Зеленский совсем не главный в Украине.

Читайте также"Помилование" Гончарука вылезет Зеленскому бокомЕсть те, кто запретили ему уволить мерзавцев, которые договорились обманывать и использовать целого президента целой страны.

Я не хочу знать, кто те люди. Я хочу, чтобы президент, за которого проголосовали 73% жителей Украины, почувствовал свою власть и сделал то, что велит ему разум. А не то, что велят ему друзья/спонсоры/послы/жена/пьяный водитель.

Зеленский не имеет права быть тряпкой. Поздно. Надо было не играться в выборы. Начал – будь добр.

Потому что ладно, если мерзавцы вытерли ноги о гражданина Владимира Зеленского. Вдруг, гражданину Владимиру Зеленскому понравилось.

Нет, мерзавцы вытерли ноги о президента страны. В такой ситуации, какую бы мелодию ни играло одно место Владимира Зеленского, он обязан показать силу. Потому что он на работе.

Вот где надо показывать силу, а не в борьбе со свободой слова, как позорный третьесортный диктатор.