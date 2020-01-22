  1. Главная
  3. Мнения

Дайте больше, мы голодаем: главный вывод из слезного интервью Новосад

Михаил Подоляк

политтехнолог

22 января 2020, 10:39

Кабмин Гончарука не интересуют успехи, провалы, ошибки и решения, а только личное довольствие.

Анна Новосад
Анна Новосад пожаловалась на низкую зарплату / пресс-служба Кабмина

Шумные, пучеглазые, экзальтированные ребята, так удачно зашедшие в министерства на большом выборном хайпе, все свои славные "четыре рабочих месяца" воюют только за одно. За легализацию высоких заработных плат себе любимым. Все разговоры, жалобы, интервью, нытьё только об этом - "дайте больше, мы голодаем, наши ещё нерождённые дети уже недоедают. Не издевайтесь над нами".

Их не интересует ничего больше. Только деньги. Ни результаты первых месяцев собственной потной работы, ни аудиты работы вчерашних, ни переформатирование команд, ни действенные реформы. Ничего. Только свои фамилии в платежных ведомостях. Сутками напролёт сидят и упорно придумывают способы оправдания собственной жадности и неадекватности.

Читайте также"Мажорка с претензиями": Новосад заклевали в Сети из-за нытья о зарплатеПросто слова "министра образования" Анны Новосад - это уже за гранью даже нашей нынешней людоедской чиновничьей морали. Впрочем, ее душераздирающая, слезная эскапада о недостаточности 36 тысяч грн для пропитания "будущего" ребёнка (т.е. ребёнка ещё нет, но он может быть, а платить Вы мне должны с учетом того, что он есть) - это идеальная квинтэссенция всего мировоззрения нынешней элиты. Той самой, что начала буйно расцветать при Порошенко, а сейчас вообще стала лицом нищей страны.

Только деньги и ничего кроме денег, которые платит Большой дядя (сейчас в роли дяди Бюджет) - вот простенький жизненный секретик пухленьких юношей и девушек, никогда не работавших в реальном секторе.

Новосад, которая идеально необразованна, а все ее "реформы образования" сводятся к обсуждения цвета косынок и/или количества правильных "гендерных меток", прямолинейно обозначила суть этого крысиного мировоззрения. В котором только два пункта. Первый: мы - успешные люди, потому что нам платят за презентации. Второй: нам должны и даже обязаны платить много.

Разумеется, в этом и близко нет ничего от ответственности. Нет понимания того, что в нормальных системах платят за конкретные результаты. Понятно, что если бы министр говорила о проектах и будущих результатах. "Сделаем это, получим такие-то доходы". Но нет же. "Умный министр" говорит совсем о другом: "мне мало сейчас, потому что я когда-то в будущем хочу иметь детей". Это значит, что она не хочет обсуждать с нами отрасль, но хочет говорить только о качестве собственной жизни. Ей хочется, чтобы ей было комфортно.

Точно также рассуждают и все прочие министры кабинета Гончарука. И это большая проблема. Их не интересуют успехи, провалы, ошибки и решения. Их интересует только личное довольствие. Легендарное уже "где и как мы будем харчеваться!" Или так: "мы не гарантируем никаких результатов и вообще не знаем, чем мы должны заниматься. Но мы настолько крутые, что по умолчанию должны получать от государства большие деньги".

Это и есть та самая искривлённая мораль, которая не позволит данному Кабмину хоть что-то улучшить в нашей стране.

Кабмин Михаил Подоляк Анна Новосад
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

11:50
Холостяк 2020: точная дата выхода и главный герой 10 сезона
11:46
США ограничат въезд для граждан семи стран: кого коснется запрет
11:39
Ударить по автохамству: стало известно, как вырастут цены на парковку в центре Киева
11:33
Арест имущества и счетов: Укртрансгаз пожаловался в НАБУ и ГБР из-за мошенничества
11:28
День соборности Украины: в Киеве активисты создали живой символ единства Фото Видео
11:27
"Выходи, хохол, резать буду": "киборг" рассказал о боях за ДАП
11:21
Почему 36 тысяч гривен для Анны Новосад – даже слишком много мнение
10:50
"Писюн измерили линейкой": в Киеве повестку в армию получил 12-летний школьник
10:41
Стало известно, когда появится вакцина от китайского коронавируса
10:39
Дайте больше, мы голодаем: главный вывод из слезного интервью Новосад мнение
10:35
В Украине запустят новый этап медреформы: что изменится
10:11
Жуткое ДТП в Киеве: авто влетело в остановку, есть погибший и пострадавшие
10:03
Смертельный коронавирус из Китая добрался до России
10:00
"Выставлю коньяк": Ляшко поманил украинцев выпивкой в обмен на сниженные платежки Видео
09:56
Гороскоп на 22 января всех знаков Зодиака: любовный нокаут, покровитель и скользкая дорожка
09:53
Два тела в шкафу: появились жуткие подробности кровавой резни в Киеве Видео
09:28
Зеленский едет на новую встречу с Путиным: в РФ раскрыли детали
09:24
День соборности Украины 2020: Зеленский возложил цветы к памятникам Шевченко и Грушевскому
09:04
Чат с политологом и экономистом Олегом Соскиным
09:01
В Британии объяснили, как трезубец попал в число "террористических" символов
09:00
Погода в Украине ухудшилась, объявлено штормовое предупреждение
08:52
Почему Зеленский не смог уволить Гончарука мнение
08:36
Сила в единстве: Зеленский поздравил украинцев с Днем Соборности Видео
08:28
Жертвой шторма Глория в Испании стал украинец - СМИ
08:04
Китайский коронавирус атакует: врач дала важные советы украинцам
08:01
Дракула сериал 2020: кровь, секс и самоанализ Видео
07:26
Смертельный коронавирус: в Китае возросло число жертв и инфицированных
07:22
Почему сокращение "поголовья" нардепов станет благом для страны мнение
07:15
Мир наизнанку 2020 - дата выхода 11 сезона Світ Навиворіт Видео
07:05
В Испании возросло число жертв мощного урагана Глория Фото
06:49
Минюст рискует превратить жизнь заключенных в ад мнение
06:45
День Татьяны 2020 – когда отмечается и почему это День студентов 2020
06:15
Гороскоп для Стрельца: астролог рассказала, когда ловить удачу в 2020 году
06:06
Матовый маникюр 2020: лунный маникюр и красивый матовый френч фото Фото
05:55
Деми Роуз топлес показала свои сочные арбузики поклонникам
05:30
Какие женщины нравятся мужчинам: ученые дали ответ
05:11
Стрижка каре 2020 – удачная прическа на каждый день, варианты укладки фото Фото
04:40
День соборності України 2020 – картинки та привітання на словах Видео
04:27
"Срамота": Полина Гагарина засветила грудь под купальником-ниточкой
04:00
Когда не тянет в койку: топ-3 причин, снижающих желание секса
03:44
"Брутальное нарушение": Вятрович раскритиковал поляков за осквернение могилы воинов УПА
03:21
Стрельба в Запорожье: клиент подстрелил хозяина ресторана
02:53
Нажились на миллион: в Одессе кавказцы совершили дерзкое ограбление Видео
02:28
Расследование крушения Боинга МАУ: Иран попросил помощи у США и Франции
02:00
Почти полсотни людей на борту: в России горел траулер
01:34
Удаление и драма в концовке в видеообзоре матча Челси - Арсенал Видео
01:30
"Постучат по голове": эксперт спрогнозировал сроки отставки Гончарука
01:11
РФ раздает двуглавые паспорта детям-сиротам на оккупированном Донбассе
00:58
Ученые назвали продлевающий жизнь вид спорта
00:53
Стало известно, когда Ярмоленко сможет вернуться на поле
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять