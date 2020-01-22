Дайте больше, мы голодаем: главный вывод из слезного интервью Новосад

Анна Новосад пожаловалась на низкую зарплату / пресс-служба Кабмина

Шумные, пучеглазые, экзальтированные ребята, так удачно зашедшие в министерства на большом выборном хайпе, все свои славные "четыре рабочих месяца" воюют только за одно. За легализацию высоких заработных плат себе любимым. Все разговоры, жалобы, интервью, нытьё только об этом - "дайте больше, мы голодаем, наши ещё нерождённые дети уже недоедают. Не издевайтесь над нами".

Их не интересует ничего больше. Только деньги. Ни результаты первых месяцев собственной потной работы, ни аудиты работы вчерашних, ни переформатирование команд, ни действенные реформы. Ничего. Только свои фамилии в платежных ведомостях. Сутками напролёт сидят и упорно придумывают способы оправдания собственной жадности и неадекватности.

Читайте также"Мажорка с претензиями": Новосад заклевали в Сети из-за нытья о зарплатеПросто слова "министра образования" Анны Новосад - это уже за гранью даже нашей нынешней людоедской чиновничьей морали. Впрочем, ее душераздирающая, слезная эскапада о недостаточности 36 тысяч грн для пропитания "будущего" ребёнка (т.е. ребёнка ещё нет, но он может быть, а платить Вы мне должны с учетом того, что он есть) - это идеальная квинтэссенция всего мировоззрения нынешней элиты. Той самой, что начала буйно расцветать при Порошенко, а сейчас вообще стала лицом нищей страны.

Только деньги и ничего кроме денег, которые платит Большой дядя (сейчас в роли дяди Бюджет) - вот простенький жизненный секретик пухленьких юношей и девушек, никогда не работавших в реальном секторе.

Новосад, которая идеально необразованна, а все ее "реформы образования" сводятся к обсуждения цвета косынок и/или количества правильных "гендерных меток", прямолинейно обозначила суть этого крысиного мировоззрения. В котором только два пункта. Первый: мы - успешные люди, потому что нам платят за презентации. Второй: нам должны и даже обязаны платить много.

Разумеется, в этом и близко нет ничего от ответственности. Нет понимания того, что в нормальных системах платят за конкретные результаты. Понятно, что если бы министр говорила о проектах и будущих результатах. "Сделаем это, получим такие-то доходы". Но нет же. "Умный министр" говорит совсем о другом: "мне мало сейчас, потому что я когда-то в будущем хочу иметь детей". Это значит, что она не хочет обсуждать с нами отрасль, но хочет говорить только о качестве собственной жизни. Ей хочется, чтобы ей было комфортно.

Точно также рассуждают и все прочие министры кабинета Гончарука. И это большая проблема. Их не интересуют успехи, провалы, ошибки и решения. Их интересует только личное довольствие. Легендарное уже "где и как мы будем харчеваться!" Или так: "мы не гарантируем никаких результатов и вообще не знаем, чем мы должны заниматься. Но мы настолько крутые, что по умолчанию должны получать от государства большие деньги".

Это и есть та самая искривлённая мораль, которая не позволит данному Кабмину хоть что-то улучшить в нашей стране.