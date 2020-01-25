Укрзализныця в чужих руках грозит Украине максимальными проблемами

Укрзализныця / cfts.org.ua

Почему нельзя отдавать в частные или иностранные руки объекты критической инфраструктуры? На примере железных дорог.

1. Во всех развитых странах "со свободной рыночной экономикой" в ЕС железные дороги и другие объекты критической инфраструктуры находятся под полным контролем государства. Вы будете смеяться, но Deutsche Bahn, которую нам сватают тоже государственная компания на 100%. При этом (привет всей неолиберальной шушере и прочим "экспертам" на зарплате у спекулянтов) планово убыточна. Каждый год дотации около 10 млрд евро в год.

2. Почему "тупые немцы и французы" (во Франции она тоже государственная и тоже планово убыточная) не отдают в руки "частному "эффективному" собственнику (но при этом через грантоедов, которые финансируют у нас требуют от нас)? Потому, что это дешевле, чем платить астрономические дотации частному собственнику. Как себя ведет частный собственник монополист?

поднимает тарифы на перевозку до астрономических величин (ему пофигу, никто от его услуг отказаться не может). Если не нравится другим, то требует дотацию от государства на "покрытие убытков"(то есть от нас с вами)

на "покрытие убытков"(то есть от нас с вами) максимально сокращает инвестиции в обновление подвижного состава (их интересует прибыль здесь и сейчас). Начнутся аварии (с человеческими жертвами) и не хватает возможностей для обслуживания экономики? Им похер. Они будут требовать дотацию от государства (то есть от нас с вами). Потому что аварии это проблема государства. То есть, немцы и французы не верят в чушь "о рынке" и понимают, что это будет стоить раза в три дороже.

Читайте также"Никаких инвестиций не ждите": что не так с передачей Укрзализныци3. Единственный вариант сотрудничества государства и частника в этой схеме - это допускать частную тягу на государственную инфраструру с контролированными тарифами, которые обеспечать жизнеспособность всей экономики, а не только железной дороги. Ну, и коррупция. Но это вопрос больше к нашему НАБУ, а не тем, кто владеет собственностью.

4. Отдельный вопрос по немцам. Их вообще нельзя пускать в нашу критическую инфраструктуру (транспорт, оборонку и т.д.). Они наши враги и конкуренты. В интересах немцев (читай русских):

Cоздание максимальных проблем нашей экономике.

Максимальное убийство нашей промышленности (зачем вам Крюковский вагоностроительный завод? У нас етсь свои. Лучше закройте его, а народ у нас работать будет). Это легко будет сделать, через политику закупок, если оно окажется в их руках. У них просто заказов не будет. То есть минус 100-200 тыс населения.

Можно создать проблемы для Армии, по перевозкам.

Баранов, которые сами идут на убой никто в этом мире не жалеет.