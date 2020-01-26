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Как из Украины сделать конфетку

Владимир Спиваковский

бизнесмен, президент корпорации Гранд

26 января 2020, 07:43

Нашей стране не нужно клянчить деньги, их вполне можно и заработать.

Башни Петронас в Куала-Лумпур
Башни Петронас в Куала-Лумпур / vislanders.livejournal.com

Как слабая экономика может генерировать большие возможности? За счет каких драйверов? Как стране быстро взмыть вверх? Особенно, если уже почти ничего не осталось. Существует ли какой-нибудь катализатор быстрого экономического взлёта страны?

Ответ: Да, конечно. Например, такой катализатор продемонстрировала Малайзия. Эта богом забытая, бедная азиатская страна, вдруг ни с того, ни с сего, 40 лет назад решила, что она хочет выбраться из тысячелетней нищеты.

Да не просто так, а в самые что ни есть передовики-лидеры! "Ну и утопия", - подумали в мире все.

Как же это осуществить? Идея пришла нескоро. Но какая! Ни много, ни мало, построить самое высокое здание в мире. Ну, чтобы привлечь внимание, и хоть с чего-то начать.

Читайте такжеПридите, инвестиции, большие и маленькие: почему Зеленский зря надрывался в ДавосеНа что мир только посмеялся, типа, хотеть – не делать, громогласно обвиняя их в популизме, гигантизме и утопизме.

Однако их молодой король оказался человеком упорным, взялся за дело, и… понеслось.

Моментально выяснилось, что тормозят непреодолимые препятствия. Например, возведение самого высокого в мире небоскреба требует того, чего у них вообще не было: инженеров, строителей, архитекторов, химиков, ученых, транспорта, логистики, и вообще огромной инфраструктуры – от строительной до сервисной. Не говоря уже о сырье для строительства. А у них только джунгли и тропические дожди.

Но цель уже стала необратимой. И малазийцы, не имея никаких своих специалистов, выписали их тысячи, со всего мира, и начали интенсивно налаживать производство всего, что было нужно. Причем, пригласили не политиков и министров, а строителей, инженеров и ученых.

Потому что впереди была цель, которая пронизала всю страну. С телеэкранов и биг-бордов на людей смотрели фотографии этого небывалого сооружения. Вся страна вовлеклась, постепенно понимая, что это только начало, и что впереди - не только "здание". А много больше.

За 6 лет они возвели эти две знаменитые башни в Куала-Лумпуре. Попутно создали 10 самых современных индустрий – внедряя всё самое передовое.

И ещё – получили заслуженное вознаграждение – невероятной силы всемирный PR. Туда начали ездить со всех континентов не только туристы. И экономика поскакала резко вверх. Это был второй ход комбинации.

Читайте такжеДавосские туристы: почему команда Зеленского провалила поездку на форумОднако тормозом было то, что на этот глобальный супемодерн нужны умные и образованные люди. Своих по-прежнему не было, а выписывать их из-за границы было всё трудней и очень дорого.

И тогда они придумали третий ход комбинации, провозгласив курс на то, что Малайзия должна стать самой образованной в мире страной. Вот это наглость! – обескуражились в мире. Куда им?

И что вы думаете – это осталось только в лозунгах? Ничего подобного! После небоскреба им уже ничего не было страшно. А демагогические разговоры они просто пресекали на корню.

Так вот, Малайзия сделала уникальное предложение 100 топ университетам мира, от которого те не смогли отказаться. А именно: пригласили эти вузы создавать свои филиалы в Малайзии на сказочных условиях. Без налогов, с тройными зарплатами и безумными льготами профессорам. И теперь в этой стране работают лучшие вузы и школы мира, выпуская самые образованные кадры.

Попутно они внедрили теорию Голубого океана, когда предпочтение отдаётся созиданию новой ультрасовременной экономики, вместо "старой, красной".

Вот так мечта о волшебном небоскрёбе подняла страну с самого низа на самый вверх. Благодаря сложной и умной многоходовке. Цель оказалась достигнутой.

В прежние времена у нас было распространено выражение "градообразующий фактор". Как правило, это были крупные заводы, вокруг которых крутилась вся жизнь города.

Теперь в тренде глобального мира - "странообразующие факторы". Это крупные МегаБренды государства, которые измеряются не жалкими 10 миллионами, а несколькими миллиардами долларов, и которые становятся центрами индустриального (4.0) притяжения для умов и капиталов всего мира.

Так придумала и сделала Малайзия. Ничто не мешает и Украине использовать подобный или другой катализатор. Тем более, что и идеи и МегаБренды у нас есть. А не просто клянчить деньги в никуда. Их вполне можно и заработать, и сделать из страны конфетку.

инвестиции Малайзия Александр Спиваковский
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