"Думаете, кому-то есть дело до Украины?", или Почему США потеряли к нам интерес

Майк Помпео с использованием нецензурной лексики заявил, что Украина в США никого не интересует / УНИАН

Люди всё ещё удивляются тому, что, дескать, администрация Белого Дома вот так плохо думает об Украине.

Вот в последнем интервью госсекретарь США Майкл Помпео резко прервал интервью с журналистской, набросился на неё с матами и вопросом "Вы думаете, кому-то есть дело до Украины?".

Отношения Украины и США находятся в глубоком кризисе. Это надо давно признать. А у нас мало того, что продолжается культивирование мифа о "стремительном развитии" американского направления, так ещё и никаких серьёзных дискуссий об этом нет.

И проблема даже не в импичменте, в который мы вляпались по уши. И не в том, что американцы недостаточно много кричали "Слава Украине".

Проблема в ограниченности и узости этих "стратегических", по мнению фантазёров, отношений. У нас с США целый букет проблем:

слабое инвестиционное сотрудничество (на 2018 год инвестиции США в Украину составили $398 млн., а Украины в США - $4 млн.)

не особо сильные торговые позиции (общий товарооборот - $3,9 млрд., из них экспорт в Штаты - $1,4 млрд. в основном сырья, а импорт сюда - $ 2,5 млрд. в основном конечной продукции). Это мизер в общем товарообороте США, что и определяет вес государства в их внешней политике.

кризис доверия (бизнес и инвест-климат в Украине всё ещё на низком уровне, система правосудия хромает, внятной национальной стратегии нет, всё планирование на уровне тактических краткосрочных ходов), который убивает на корню любую попытку наладить сложное сотрудничество с американцами, в том числе в военной сфере.

негативное восприятие Украины в США (коррупция-совок-третий мир), что не даёт возможности развивать более сложные, крупные проекты, завлечь американский капитал или установить сильные политические контакты.

отсутствие внятного видения решения проблемы Донбасса в условиях активизации "фланговой дипломатии" России на других геополитических площадках. Это также не даёт Штатам возможности быстро и адекватно воспринять позицию Украины, которая всё больше видится в качестве объекта переговоров, а не полноценной стороны, с которой следует считаться.

ограниченность стратегического видения Украины внешнеполитической элитой США лишь кластером "безопасности". Украина для Вашингтона - это буферная зона, форпост, бастион (как угодно называйте, суть не меняется) для сдерживания глобальных конкурентов, в частности - России. Для любой нормальной страны, которая имеет амбиции и желание развиваться в ногу со временем, данная роль не является выгодной и не может привести к прорыву в отношениях с США.

Читайте также"Много тем": Зеленский откровенно рассказал, что обсудит с ПомпеоНадо развивать и другие направления двусторонних связей, а не ждать, когда американцы сами вдруг "осознают", какая же Украина богатая черноземом, революционно-демократическим духом и традициями.

Они не осознают, потому что они не понимают Украину и у них нет желания самим "долбить гору", находящуюся на периферии их глобальной политики, где есть такие масштабные процессы, как мировая конкуренция, технологическая гонка с КНР, битва за Арктику, развитие искусственного интеллекта и т. д.

А после истории с Мари Йованович и теневыми договорняками вокруг Джулиани и Байдена, ни у кого даже желания не возникнет добровольно развивать это проблемное направление. Слишком это дорого, напряжно и, как выяснилось, рискованно, даже для президента США.

Страна, в которой теневые договорённости, закулисные "drug deals", неформальные переговоры и сомнительные схемы являются основой правил игры в государстве, элементами системы принятия решений и неотъемлемой частью общественного договора, не может рассчитывать на то, чтобы к ней относились не как к экстремальному парку-сафари для любителей острых ощущений и и диких джунглей.