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Кабмин Гончарука унизил огромную армию украинских железнодорожников

Виктор Небоженко

политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"

28 января 2020, 16:12

Назначение Лещенко в Набсовет Укрзализныци - большая ошибка политики Офиса главы государства.

Сергей Лещенко
Сергей Лещенко / Главред

Известный украинский журналист Лещенко стал членом Наблюдательно совета Укрзализныци и главой ее антикоррупционного комитета. Что это - политический цинизм новой власти или очередная кадровая ошибка? Спецоперация по внедрению Лещенко – это сильный пример парадокса кадровой политики Офиса президента.

Украинскому обществу трудно понять, зачем в условиях хронической бедности большинства украинцев, Кабмину приходится платить руководству Укрзализныци миллионы гривен, и в тоже время срочно выписывать из Германии дорогих суперконсультантов для спасения железных дорог Украины? Еще хуже. Зачем, например, назначать в Наблюдательный совет Укрзализныци Лещенко - человека, который ни одно дня не проработал на железной дороге, не разбирается в железнодорожном деле и платить ему 300 тыс. гривен?

Тут явно сильное противоречие в кадровой политики Офиса президента и плохой стиль для будущих реформаторов. Для того чтобы легализировать появление непрофессионала Лещенко на железной дороге ему срочно была придумана роль начальника антикоррупционного комитета при Наблюдательном совете Укрзализныци. Получается, что появление такого искусственного органа означает, что Укрзализныця это самая коррумпированная отрасль украинской экономики?

Читайте такжеУкраинский лох полюбил новых "реформаторов"Более того, если у новой власти есть свой Генпрокур, САП, НАБУ, свое СБУ и ГБР, то зачем еще плодить антикоррупционные комиссии в ведомствах Кабмина. Это классический пример смеси бюрократического метода – создание комиссий по любому поводу и скрытого желания сделать "теплое место" для нужного или своего человека.

Все это уже было при Януковиче и Порошенко. Помните, как премьер-министр Азаров в глубоко коррумпированном Кабинете Украины, где без связей, схем и взяток ничего не решалось, создавал звонкую должность "правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики". Вероятно, это был такой специфический юмор у регионала, премьер-министра Азарова.

Фантастическая заплата в 300 тыс. гр, которую Кабмин Гончарука установил непрофессионалу Лещенко – это страшная обида, оскорбление огромной армии железнодорожников Украины, которые, работая в тяжелых условиях и повышенной ответственности, получают маленькую зарплату, еле-еле сводят концы с концами.

А у Лещенко, ни профессиональных навыков, ни тяжелого труда, ни ответственности. Но это нужный человек для власти, ее "боевое перо и острый язык". За все это - 300 тыс. в месяц. Неплохой карьерный успех для журналиста- "разгребателя грязи" и опытного антикоррупционера.

С одной стороны, это сильный удар по мотивации работников железной дороги, а с другой стороны - это крайне плохой пример для молодых, талантливых журналистов, которые будут мечтать повторить циничный "успех" Лещенко. Оказывается, что журналисту, смело "разоблачая" коррупционные схемы, можно зарабатывать не меньше, чем зарабатывают сами коррупционеры. Складывается мнение, что Укрзализныця взяла себе на службу скандального журналиста, чтобы Лещенко не трогал их схемы и чудовищные зарплаты. Железная дорога просто "откупилась" от дотошного Лещенко, которому новая власть никак не могла найти "теплого места под солнцем". Зато теперь, с такой легальной, огромной "зарплатой", Лещенко, с трибуны антикоррупционного комитета, будет активно бороться с политическими противниками и экономическими конкурентами новой власти. Это, так сказать, сочетание полезного с приятным, как для Лещенко, так и новой власти. Но это и есть особый стиль менеджмента новой власти, который очень далек от позитивных, радикальных реформ. Мало красиво обещать решительные реформы, надо еще уметь их честно и справедливо реализовывать в пользу народа, а не только в пользу тех, кто пришел к власти или оказался рядом с властью.

Кабмин Укрзализныця Сергей Лещенко Виктор Небоженко Алексей Гончарук
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