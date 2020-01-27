Знатный специалист: Лещенко поставили на борьбу с коррупцией в Укрзализныце

Сергей Лещенко / УНИАН

Члены Наблюдательного совета госкомпании Укрзализныця принял решение о создании комитета по вопросам комплаенса и антикоррупции

Как сообщают в пресс-службе госкомпании, главой комитета стал экс-нардеп и бывший журналист Сергей Лещенко, а членами — Адомас Аудицкас и Андерс Ослунд.

Предполагается, что комитет будет вести наблюдение над усилиями, которые прилагаются Укрзализныцей для усиления борьбы с коррупцией и для обучения персонала кодексу этического поведения.

Напомним, ранее о назначении экс-нардепа Сергея Лещенко в Наблюдательный совет Укрзализныци стало известно в конце минувшего года. Позднее стало известно, что он получается в госкомпании получает громадную зарплату - 588 тысяч гривен.