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Назревшие кадровые перестановки у Зеленского: кто уйдет первым

Андрей Золотарев

политолог, директор аналитического центра «Третий сектор»

2 февраля 2020, 06:52

Смена главы Офиса президента закономерна для всех. Однако вектор кадровых изменений следовало бы направить на Кабмин.

Андрей Богдан
Андрей Богдан без работы не останется/ УНИАН

Вполне очевидно, что между Богданом и Зеленским пробежала черная кошка. В подтверждение этому всего одно появление на публике за весь январь и странные посты Богдана о том, что ему скучно.

Как правило, если топ-чиновнику скучно, то это верный признак того, что у него что-то не ладится и возможна недобровольная отставка. 

Объективно мы видим, что Андрей Ермак набрал очки на коммуникации с Россией, согласовал вполне взаимовыгодные газовые договорённости и сегодня его называют ключевым претендентом на пост главы Офиса президента. Некоторые говорят и об амбициях Баканова, но мне кажется, что Баканов, которому Зеленский всецело доверяет, нужен именно на его нынешнем посту, поскольку с силовым ресурсом у Зеленского много проблем. 

Также есть информация о возможной отставке Кирилла Тимошенко, но это было бы не самым правильным решением, так как он человек молодой, способный, и это больше походило бы на поиск козла отпущения в ситуации, когда есть проблемы с коммуникацией. Куда полезнее было бы усилить это направление аналитиками и более толковыми спичрайтерами, которые не будут переписывать позапрошлогодние речи Порошенко.

Читайте также"Пережевали и выплюнули": "слуга народа" объяснил, на кого злится БогданСмена главы Офиса президента закономерна для всех. Мы помним Дмитрия Табачника, при котором шутили, что что Кучма работает президентом в его администрации. Та же история была и с Виктором Медведчуком, и с Сергеем Левочкиным - никто не мог продержаться всю каденцию президента. 

Потому я не исключаю, что и в этот громкая отставка произойдет. Однако этот вектор кадровых изменений следовало бы направить на Кабмин. Сегодня, если отталкиваться от социологии, только Кабинет министров - это одно из уязвимых мест власти. Помимо Гончарука, стремительно набирает негатив генпрокурор Рябошапка. Но учитывая его надёжные тылы в вашингтонском обкоме, вряд ли его сместят. Также навряд ли произойдет рокировка Гончарука на Дубилета, но отправить 5-6 министров в отставку в нынешней ситуации - дело благое. Называют разные фамилии - от Бородянского до Соколовской, но это решать президенту и Гончаруку. Но эти кадровые перестановки не только назрели, но и перезрели. 

Ясно одно - такой человек, как Богдан, без работы явно не останется. Скорее всего, это будет смещение по горизонтали, поскольку нет ситуации, при которой полностью побиты горшки и он уйдёт, громко хлопнув дверью.

Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра "Третий сектор", специально для Главреда

Кабмин отставка Владимир Зеленский Андрей Золотарев Андрей Богдан офис президента Алексей Гончарук
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