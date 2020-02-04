Почему у Зеленского заговорили о скорых выборах в ОРДЛО

Козак является человеком, который не особо скрывает своих хороших отношений с Ермаком / Скриншот

На сегодняшний день, выборы в ОРДЛО будут антизаконными. Если вспомнить заявление помощника президента Андрея Ермака, то он не сомневается, что до конца года состоятся все местные выборы. Но местные выборы состоятся, поскольку существует прямая норма Конституции, согласно которой они, независимо от внеочередных, проходят в последнее воскресенье октября пятого года полномочий местного совета или городского главы.

В чем незаконность выборов в ОРДЛО осенью? У нас действует закон "Об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской области", который был продлен на целый год, то есть на время выборов он будет действовать. И в этот закон весной 2015 года туда была добавлена норма о том, что текущий закон будет действовать в случае проведения выборов, а выборы там произойдут после выполнения ряда жестких условий. Для этого туда должны быть допущены все украинские партии, а не какие-то безликие кандидаты, независимые наблюдатели и украинские СМИ. Кроме того, выборы могут пройти только в случае полного отсутствия оккупационных войск и прекращена деятельность незаконных вооруженных формирований (НВФ).

Без всего этого представить проведение выборов на Донбассе невозможно. Кроме того, была подписана и формула Штайнмайера, один из пунктов которой четко противоречит этому закону – о том, что выборы должны состояться, когда действуют неразоруженные НВФ и боевики.

Читайте такжеЗачем Путину фейковые выборы в ОРДЛОПоэтому до конца 2020 года проведение законных выборов на Донбассе невозможно. То есть, Ермак фактически заявил о готовности проведения незаконных выборов либо о надежде на то, что там произойдут невозможные вещи, хотя бы в силу того, что есть Россия, которая так просто не уйдет с неподконтрольных территорий.

Для чего это заявление сделано? В том, что сегодня в России в украинском вопросе сконцентрирован весь контроль за его решением в руках окружения Путина. Картина кардинально меняется – если раньше была борьба между башнями Кремля, то сейчас этим занимается на идеологическом уровне лично Путин, а на низшем уровне все это координирует один человек – Дмитрий Козак.

И Козак является человеком, который не особо скрывает своих хороших отношений с Ермаком. И как раз они и являются контактерами – насколько мне известно, именно с Козаком Ермак ведет постоянные переговоры. И это связано с личным бизнесом Ермака и его бизнес-партнерами в России. Потому тут возможен вариант подыгрывания друг другу – пришел Козак, а Ермак готовит соответствующие заявления.

Потому я не исключаю момента, когда рука руку моет, а партнер партнеру помогает.

Тарас Чорновил, политический аналитик, бывший народный депутат Украины, специально для Главреда