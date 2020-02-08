Выстрел в ногу: могут ли украинские спортсмены ездить в Россию на соревнования

Министр Бородянский высказался о поездках украинских спортсменов на турниры в РФ/ Лига.нет

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что украинские спортсмены вынуждены выступать в России. По его мнению, участие украинских спортсменов в соревнованиях на территории государства-агрессора необходимо для того, чтобы эффективно бороться за медали в мире.

Это тот редкий случай, когда Бородянский сказал рациональную вещь.

Так как Россия не исключена из мирового спортивного сообщества, несмотря на то, что их прищучили за допинг, тем не менее, ряд важных турниров с удовольствием поручают проводить России, так как деньги в нашем мире решают многое.

По опыту нашей федерации скажу, что в 2018 году наша команда не поехала в Сочи на молодежный чемпионат Европы по понятным причинам - родители детей, особенно львовских, были категорически против. Тогда были целые дебаты и в итоге было принято решение не ехать.

Читайте также"Нужны баллы": Бородянский дал добро выступлениям украинских спортсменов в РФНо минувшей осенью наши спортсмены все же ездили в Москву. И когда Лика Терлюга выиграла в Москве, все там стояли и слушали украинский гимн. Так что в данном случае заявление Бородянского (при всем к нему критическом отношении) можно понять и даже поддержать.

Так как особенно эти пропуски задевают молодых – потеря года для 15-16-летнего спортсмена – это большая проблема. У спортсменов постарше уже другая проблема – им действительно надо набирать рейтинговые очки.

Так или иначе, всем хорош не будешь, и кому-то и Усик – обезьяна. Мир – это понятное дело, но есть вещи поважнее. Ведь по факту [из-за пропусков] мы получили резкое падение результатов и даже этому не удивились.

Более того - сейчас карате единственный раз оказалось в олимпийской программе. И у нас в сборной есть два спортсмена с реальными шансами [на участие в Олимпиаде] и три – с потенциальными. И любой пропуск такого соревнования может быть по сути не критичен, хоть и может оказаться выстрелом себе в ногу.

Отношение к таким поездкам определяется точкой зрения - при всем уважении, у нас до сих пор нет официальной войны, у нас есть дипломатические отношения, торговля, соответственно, каких-то оснований, за исключением внутреннего отношения спортсмена, для пропуска нет.

Но, например, в юношеской сборной у спортсменки погиб дядя в АТО и потому вполне понятно, что она не хочет лишний раз слышать слово "Москва". И к этому можно отнестись, как минимум, с пониманием.

Игорь Левенштейн, пресс-атташе Федерации карате Украины, специально для Главреда