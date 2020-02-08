  1. Главная
  3. Мнения

Выстрел в ногу: могут ли украинские спортсмены ездить в Россию на соревнования

Игорь Левенштейн

пресс-атташе Федерации каратэ Украины

8 февраля 2020, 10:40

От пропусков соревнований действительно страдают спортсмены, особенно молодые.

Бородянский
Министр Бородянский высказался о поездках украинских спортсменов на турниры в РФ/ Лига.нет

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что украинские спортсмены вынуждены выступать в России. По его мнению, участие украинских спортсменов в соревнованиях на территории государства-агрессора необходимо для того, чтобы эффективно бороться за медали в мире.

Это тот редкий случай, когда Бородянский сказал рациональную вещь. 

Так как Россия не исключена из мирового спортивного сообщества, несмотря на то, что их прищучили за допинг, тем не менее, ряд важных турниров с удовольствием поручают проводить России, так как деньги в нашем мире решают многое.

По опыту нашей федерации скажу, что в 2018 году наша команда не поехала в Сочи на молодежный чемпионат Европы по понятным причинам - родители детей, особенно львовских, были категорически против. Тогда были целые дебаты и в итоге было принято решение не ехать.

Читайте также"Нужны баллы": Бородянский дал добро выступлениям украинских спортсменов в РФНо минувшей осенью наши спортсмены все же ездили в Москву. И когда Лика Терлюга выиграла в Москве, все там стояли и слушали украинский гимн. Так что в данном случае заявление Бородянского (при всем к нему критическом отношении) можно понять и даже поддержать.

Так как особенно эти пропуски задевают молодых – потеря года для 15-16-летнего спортсмена – это большая проблема. У спортсменов постарше уже другая проблема – им действительно надо набирать рейтинговые очки.

Так или иначе, всем хорош не будешь, и кому-то и Усик – обезьяна. Мир – это понятное дело, но есть вещи поважнее. Ведь по факту [из-за пропусков] мы получили резкое падение результатов и даже этому не удивились.

Более того - сейчас карате единственный раз оказалось в олимпийской программе. И у нас в сборной есть два спортсмена с реальными шансами [на участие в Олимпиаде] и три – с потенциальными. И любой пропуск такого соревнования может быть по сути не критичен, хоть и может оказаться выстрелом себе в ногу.

Отношение к таким поездкам определяется точкой зрения - при всем уважении, у нас до сих пор нет официальной войны, у нас есть дипломатические отношения, торговля, соответственно, каких-то оснований, за исключением внутреннего отношения спортсмена, для пропуска нет.

Но, например, в юношеской сборной у спортсменки погиб дядя в АТО и потому вполне понятно, что она не хочет лишний раз слышать слово "Москва". И к этому можно отнестись, как минимум, с пониманием.

Игорь Левенштейн, пресс-атташе Федерации карате Украины, специально для Главреда

бойкот Карате легкоатлеты Владимир Бородянский
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

10:43
Хочешь землю – покажи, откуда деньги: Милованов рассказал о проверках покупателей земли
10:40
Выстрел в ногу: могут ли украинские спортсмены ездить в Россию на соревнования мнение
10:28
Гороскоп на 8 февраля всех знаков Зодиака: служебные шашни, печальный флирт и острые случаи Видео
10:26
Роспуск Рады: Разумков высказался по поводу перевыборов
10:03
Бойня в Казахстане: в результате погромов и беспорядков погибли 8 человек, десятки пострадавших Видео
09:55
Кушаешь рис – с диабетом смирись: назван самый вредный рис
09:25
От изнуряющего зноя до шквалов с градом: синоптик дал жаркий прогноз на лето
09:04
Почему топ-менеджер страны не может тусить на секс-вечеринках мнение
09:01
"Золотая" коммуналка: эксперты объяснили, откуда в платежках заоблачные цифры
08:55
Синий маникюр 2020 – красивый маникюр космос и яркий двойной френч фото Фото
08:35
"Отец зарождения олигархата": "матерый волк" Кравчук попросил не шутить с землей Видео
08:25
Разумков ответил на слухи и оценил свои отношения с Зеленским и Богданом
07:57
Смертоносный китайский вирус забрал жизни 724 человек, число заболевших - шокирует
07:31
Выборы в ОРДЛО должны состояться по украинскому законодательству - Разумков
07:30
Рыбные котлеты из хека, минтая и щуки: крутейшие рецепты Видео
06:55
Власть Путина - это очень надолго мнение
06:28
Молодой Папа 2 сезон: что было в девятой серии - как закончился сериал Видео
05:32
Куда сходить на 14 февраля, чтоб было вау Видео
05:01
Полнолуние 2020: астролог рассказал, что можно делать Видео
04:32
"Год Большого строительства": Гончарук рассказал о грандиозных планах Кабмина
03:58
"Кража века": эксперт предупредил Пушилина об опасности
03:03
Половые фокусы: топ-3 лучших и пикантных игр для секса
02:15
Дар небес: астролог рассказала, кому светит крупный прикуп в феврале-2020
01:40
"Смешная цифра": эксперт разгромил электронную перепись населения Кабмина
00:52
Точка входа: эксперты рассказали, какие позы для секса больше всего любят люди
00:28
"Арахамия прав": эксперт пояснил бесперспективность гармонизации законов Украины и ЕС
00:19
8 февраля – какой сегодня праздник: что делать в день Федора-поминальника Видео
00:01
Эпидемия рака в Украине: врач-онколог забил тревогу и озвучил шокирующие данные
07 февраля, пятница
23:40
В России продюсер-"путинолюб" написал песню на украинском языке Видео
23:30
Преднамеренный теракт: Канада требует от Ирана огромных компенсаций
23:16
Суд принял решение по оскорблению Зозули фанатами Райо Вальекано
22:57
В Польше украинцы попались на подделке документов для иностранцев
22:54
"Пусть череп продаст": Кравчука взбесило заявление Брагара о собаке
22:35
Итальянский музыкант воссоздал звук коронавируса Видео
22:28
Прощай, Липтон: в МВФ произошли важные кадровые изменения - подробности
21:59
В Херсонской области вспыхнула автозаправка - фото
21:30
В Николаеве пьяный таксист гонялся за "бородатыми и маленькими гномиками" Видео
21:24
Стрельба в Мукачево: Аваков пошел на крайние меры и отдал важный приказ
21:21
Эксперт рассказал, какую опасность несет для страны открытый рынок земли
21:00
Актерам из РФ запретили въезд в Украину на рекордные 10 лет Видео
20:59
Список участников Нацотбора на Евровидение 2020 - первый полуфинал Видео
20:55
В пучине разврата: педагог склонял к сексу своих несовершеннолетних учениц
20:46
Борьба с коронавирусом: в Китае разработали уникальное устройство
20:45
Двум пособникам боевиков ОРДЛО объявили подозрение: все подробности
20:10
Мэр Львова не позволил России забрать прах советского разведчика Видео
20:09
"Закрыть офисы": Зеленский в Италии сделал жесткое заявление
20:03
Катастрофа самолета МАУ: Иран назвал условие передачи Украине черных ящиков
19:43
"Идиотов жалко": в Сети схлестнулись Аваков и Сытник
19:42
До рези в глазах: магнитная буря сегодня ударила незаметно – что делать Видео
19:36
"На борту уже одна смерть": украинцы сообщили жуткие подробности о ситуации на лайнере
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять