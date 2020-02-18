Украине в Мюнхене предложили подписать капитуляцию

Владимир Зеленский Мюнхен 2020 / Офис президента Украины

Оценивать "Мюнхенский сговор" в ключе "зрад" и "перемог" я бы не стал, потому что на самом деле серьёзная проблема произошла ещё осенью - Мюнхен лишь стал очередным звеном, которое продолжило эту цепочку.

Нам нас был важен пошаговый план по выполнению Минских соглашений - прекращение войны на Донбассе, реинтеграция территорий и т. д. Этот план был оговорен, а главное - согласован на заседании Нормандской четверки в Берлине 20 октября 2016 года. И тогда с этим планом согласился даже Путин. Но потом этот план должны были доработать во всех деталях, вынести его на окончательное утверждение, наработать детальные исполнительные функции для выполнения и передать их в Минск. Но тут воодушевился Путин и после этого в противовес была предложена так называемая формула Штайнмайера.

Осенью прошлого года мы должны были представить какую-то свою позицию - когда Зеленский выступал в ООН, когда велась подготовка к основному заседанию ТКГ в Минске. Все ожидали возвращения если не ко всему пошаговому плану, но хотя бы к позиции о том, что мир может наступить только вследствие привлечения на Донбасс миротворцев ООН. С этим в целом Путин также согласился, хоть и пытался понизить их функции. Оставалось лишь понять, как скоро это произойдет.

Читайте такжеУкраина проигрывает по всем фронтамНо после президентских выборов эта тема абсолютно исчезла и "зрадой" можно считать именно отказ от перспективной темы миротворцев и переход к общему набору фраз и "формуле Штайнмайера", позволяющей проводить выборы без четкого акцента на украинском законодательстве.

Появление предложения из 12 пунктов по сути - предложение капитуляции. Как минимум потому, что там есть пункт что Украина не сама, а при участии соседних государств определяет вопрос своей идентичности. За всю мировую историю к такому прибегали разве что дважды - после проигрыша Германии времён Кайзера в Первой мировой войне и проигрыша гитлеровской Германии во Второй мировой. Даже после капитуляции Франции времен Наполеона ей никто не ставил подобных условий.

Проблема в том, что, несмотря на украинский протест, предложение вновь появилось на сайте мюнхенского форума как официальный документ.

Его не написала бы ни одна украинская власть, ведь согласно ему Украина должна прекратить полную правосубъектность, Россию должны полностью вывести за скобки как сторону конфликта. Там нет ни единого пункта о прекращении огня, нет обязательств по разоружению незаконных вооруженных формирований. По большому счету, этот документ абсолютно диаметрален Минским соглашениям.

Cамо по себе появление подобного документа не имеет никакого серьезного значения, пока Украина не даст на него добро. Но если Украина не скажет своего твердого "нет" и хотя бы намекнет на возможное начало дискуссии, с ним произойдёт то же самое, что и с формулой Штайнмайера - он постепенно начнет приближаться к легитимизации и имплементации в другие украинские документы. А поскольку Россия хитрая, то играть с ней в такие игры - себе дороже.