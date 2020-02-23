Языковой вопрос толкает Украину к распаду на несколько огрызков

Мова, язык,

Врач-педиатр отказалась использовать украинский язык для общения с пациентами в городе Вишневое под Киевом.

Мать одной из пациенток попросила русскоговорящего врача перейти на украинский язык, однако педиатр отказалась и записала в медицинской карте, что мать пациентки отказывается обслуживаться у русскоговорящего врача, сообщает портал.

Отмечается, что клиентка обратилась к администрации медицинского учреждения, однако извинений ей не принесли. Уточняется, что в дальнейшем мать намерена пожаловаться в МОЗ Украины и при необходимости обратиться в суд.

В общем-то, это яркая иллюстрация того, что я говорил перед запуском закона "О мове". Он создаст сотни тысяч бытовых конфликтов, которые приведут к тому, что Украину будет проще федерализировать, чтобы не морочить друг другу голову. Ну или распадется тупо на несколько огрызков. Слишком нервно становится жить в такой озабоченной языком стране.

Читайте такжеНицой потроллила россиян и припугнула "Штурмом Москвы"Очень надеюсь, что эта тупорылая мать попадется к такому же тупорылому украиноязычному врачу, который ей отрежет почку вместо аппендицита. А еще лучше, чтобы отрезал язык этому хомо-рошеникус.

Русскоязычным врачам могу посоветовать отправлять таких экзальтированных пациентов в те больницы, где поют гимн Украины и молебны вместо того, чтобы лечить. Уверен, что совместное распевание гимнов значительно улучшит состояние мовноозабоченных больных, особенно при тяжелых заболеваниях. Далее естественный отбор сделает свое дело. Выживание не является обязанностью.

P.S. : Кстати, вы все серьезно задумайтесь о том, к каким врачам вы будете бежать, когда коронавирус в Украину придет не в форме гротеска, а реально. Учитывая, что в Италии уже закрывают города, то вопрос недолго времени, когда зараза появится в Украине. Вот это будет настоящее испытание. Спасет ли закон "О мове" нас? А если извлечь томос и пустить крестный ход вокруг всех Лавр?

Как спасаться то будете, если у вашего ребенка будет жар, а врач не на том языке говорит? Господи, до какого же скотства докатилась Украина.

Одно радует, время имитаций и имитаторов подходит к концу. Времена нас ждут, конечно, суровые, но зато более честные.