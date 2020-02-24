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Это не вторые Грынджолы: почему у Go-A хорошие шансы на Евровидении

Яна Прядко

член Международного жюри Евровидения от Украины в 2017 году, музыкальный продюсер

24 февраля 2020, 16:42

Go-A способны занять хорошее место, ведь их "Соловей", несмотря на неизвестный для европейцев язык, "прилипает".

Кто поедет на Евровидение - Go-A биография
Музыкальный продюсер оценила шансы Go-A на Евровидении / Instagram

Группа Go-A, которая в нынешнем году отправится в Роттердам представлять Украину на конкурсе Евровидение, – это "темная лошадка". Когда стал известен победитель нашего Национального отбора, букмекеры понизили свои ставки и стали прочить Украине 18-ое место. Однако это ничего не значит: до конкурса еще три месяца, больше половины стран еще даже не определились со своими участниками, соответственно, нынешние оценки и прогнозы – очень приблизительные.

Если говорить о номере группы Go-A, то он может существенно трансформироваться к конкурсу в мае. Все артисты готовят концептуально целостные номера на сам конкурс. Ведь даже выступления коллектива в полуфинале и в финале нацотбора очень отличались. На мой взгляд, образы ребят на выступлении в полуфинале были пусть и несколько простыми, но более органичными и интересными, они цепляли. Черно-красные образы, выбранные для финала, были стильными, но близки к готике и выглядели агрессивными, что не совсем соответствовало песне.

Так что постановка "Соловей", которую мы увидели на национальном отборе, еще изменится к Евровидению в Роттердаме.

Go-A, вне всякого сомнения, обладают сильной энергетикой. Кроме того, на Евровидении все решает, так называемый, "эффект трех минут", поскольку широкая аудитория видит номер впервые на сцене конкурса. Соответственно, номера воспринимаются на уровне эмоций, импульса, первого впечатления, "заинтересовало/не заинтересовало". Так вот у "Соловей" Go-A однозначно есть запоминающаяся мелодия, потому, даже к тем, кто не будет понимать слов и языка, песня "прилипнет" – ее будут напевать, а также повторять незатейливое движение солистки и бек-вокалисток в припевах, если его оставят в постановке.

Читайте также"Уровень 15-летнего мальчика": Кондратюк раскритиковал Нацотбор 2020Так что у Go-A есть множество выигрышных "крючков" и плюсов, которые будут действовать в их пользу на Евровидении в Роттердаме. Шансы представителя от Украины завоевать хорошее место будут очень велики. Украинский язык, этнические мотивы, народная манера исполнения – это "фишка" Go-A. А на Евровидении, с одной стороны, любят стандартную "попсу", но с другой – охотно клюют на "фишки" и нестандартные решения. Ведь и Руслана в свое время победила благодаря этнике и чисто украинским элементам, а затем – Джамала. Так было и с представителями других стран, например, Марией Шерифович от Сербии.

Потому идея петь на украинском языке – классная и правильная. Критиковать за украинский язык или за недостаточную "попсовость" бессмысленно, если песня реально "качает". А "Соловей" "качает", что чувствуется через экраны и понятно по реакции публики в зале.

Кроме того, на нацотборе был заметен еще один важный момент: не все артисты хорошо и уверенно держались на сцене – волнение и переживания мешали им представить свою песню достойно. Но ведь на Евровидении в Роттердаме переживаний будет еще больше! Потому для артиста важно уметь совладать со своими эмоциями, страхами, нервами, стрессом и сделать свое дело на высшем уровне.

Go-A в финале чувствовали себя уверенно и, дай бог, так же будут держаться и в Роттердаме. У солистки Екатерины Павленко определенно есть драйв, энергетика, харизма, и в то же время нет никаких "зажимов" и боязни. Это мега-важно для Евровидения!

Читайте такжеКто поедет на Евровидение: Go-A- биография победителяКто будет голосовать за "Соловья" от Go-A? Я думаю, эта песня найдет отклик у людей из всех европейских стран. Посмотрите, ведь из музыкальной индустрии и из фешн-индустрии никогда не пропадают элементы этники и идентификации, они всегда популярны. Это интересно, потому что уникально. Например, в музыке Шотландии есть то, чего нет у нас, и наоборот. Потому наше, украинское, может оказаться интересным очень многим странам. С точки зрения музыкальности и вокала, вопросов к Go-A нет. Вопрос только в том, как они все это "завернут" и подадут.

В любом случае, у меня очень приятные ощущения и хорошие ожидания в связи с участием от Украины Go-A. Я не разделяю опасений тех, кто говорит, что "это будут вторые Гринджолы", либо что "это будет повтор Бурановских бабушек". В отличие от них, у Go-A звучит действительно современная аранжировка, использован симбиоз интересных инструментов и есть сильный вокал.

Яна Прядко, член Международного жюри конкурса Евровидение от Украины в 2017 году, музыкальный продюсер, специально для Главреда

Евровидение 2020 Евровидение Нацотбор Яна Прядко Go-A Бурановские бабушки Грынджолы
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