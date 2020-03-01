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Не ждите от Зеленского перезагрузки Кабмина и громких отставок

Александр Кочетков

политический аналитик

1 марта 2020, 06:53

Алексей Гончарук вряд ли в ближайшее время покинет свой пост.

Гончарук
Гончарук / УНИАН

По инициативе президента Зеленского 4 марта собирается внеочередная сессия Верховной Рады. И многие инсайдеры и эксперты уже спешат анонсировать полную перезагрузку Кабмина и тому подобные потрясения.

Имею, как говорится, обоснованные сомнения в этом.

Да, на этой сессии с участием президента будут говорить о состоянии экономики. Потому что оно настолько плачевное, что закрывать на это глаза больше невозможно (о коронавирусе тоже поговорят, надеюсь). Но, судя по характеру собеседований в ОП, президент хотел бы обновить только экономический блок и убрать еще нескольких наиболее неадекватных министров.

И это не Владимир Бородянский! Значительно более мрачные тучи нависли над Вадимом Пристайко, Зоряной Скалецкой, Денисом Малюской.

Но окончательного решения пока нет. Ни по смене премьер-министра, ни по минфину и минэкономики. Потому что нет окончательного решения по кандидатурам сменщиков.

Читайте такжеРешено на 99%: 4 марта Рада будет голосовать за отставку ГончарукаОднако понятно, что ищут среди людей опытных и уже бывавших во власти. Об этом, в частности, говорит и то, что на внеочередной сессии могут рассмотреть ситуацию с законом о люстрации в связи с решением ЕСПЧ, считающим, что этот закон нарушает права человека. Отмена или существенная коррекция этого закона откроет путь во власть "бывшим".

Сергей Тигипко остается в числе кандидатов. Но его пытаются уговорить пойти вице-премьером по экономике. Кроме того, намерение Тигипко привести с собой свою экономическую команду, восторга в ОП не вызывают. Из-за чего у самого Тигипко желание ввязываться в эту историю заметно поуменьшилось.

И да - Алексею Гончаруку настолько понравилось кататься на самокате по коридорам на Грушевского, что он уходить категорически не хочет и пугает ОП изрядным скандалом.

Александр Кочетков Сергей Тигипко Зоряна Скалецкая Вадим Пристайко Владимир Бородянский Владимир Зеленский Денис Малюська новости Украины Верховная Рада
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