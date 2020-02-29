Чистки в Кабмине: опубликована повестка внеочередного заседания Рады

Владимир Зеленский в зале парламента / Фото пресс-службы ОП

На сайте Верховной Рады опубликована повестка дня внеочередного пленарного заседания парламента.

"29 февраля президент Украины обратился в Верховную Раду Украины о включении дополнительных вопросов в повестку дня внеочередного пленарного заседания ВР", - сообщает информационное управление аппарата Рады.

Обратим внимание, что пятым и шестым пунктами сообщения предполагается, что в ходе заседания будет рассмотрен вопрос о Кабинете министров Украины и о деятельности МВД Украины, СБУ, ГБР, НАБУ и Офиса генпрокурора в сфере преодоления коррупции в Украине и укрепления правопорядка.

Кроме того, в Раде планируют рассмотреть проект закона об одобрении решения президента о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях (реестр. № 3003П) и проект закона о внесении изменений в раздел VI "Заключительные и переходные положения" закона "О национальной безопасности Украины" относительно вступления в силу положений относительно Главнокомандующего ВСУ, Генштаба ВСУ, видов и отдельных родов войск (сил), (рег. № 3015П).

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При этом в планах народных депутатов рассмотреть проект закона о ратификации Рамочного договора между правительством Украины и правительством Франции об официальной поддержке усиления морской безопасности и охраны Украины (реестр. № 0025) и проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием закона "О предотвращении коррупции" (второе чтение) (реестр. № 2500Д).

Напомним, ранее сообщалось о том, что премьер-министр Алексей Гончарук 28 февраля якобы написал очередное заявление на имя президента Владимира Зеленского с просьбой об увольнении с занимаемой должности и просит, чтобы глава государства его подписал.

Позже председатель парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия подтвердил, что на внеочередном заседании Верховной Рады 4 марта будут рассмотрены кадровые изменения в Кабмине.