УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Чистки в Кабмине: опубликована повестка внеочередного заседания Рады

29 февраля 2020, 18:54

В ходе заседания парламента будет рассмотрен вопрос о Кабинете министров.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский в зале парламента / Фото пресс-службы ОП

На сайте Верховной Рады опубликована повестка дня внеочередного пленарного заседания парламента.

"29 февраля президент Украины обратился в Верховную Раду Украины о включении дополнительных вопросов в повестку дня внеочередного пленарного заседания ВР", - сообщает информационное управление аппарата Рады.

Обратим внимание, что пятым и шестым пунктами сообщения предполагается, что в ходе заседания будет рассмотрен вопрос о Кабинете министров Украины и о деятельности МВД Украины, СБУ, ГБР, НАБУ и Офиса генпрокурора в сфере преодоления коррупции в Украине и укрепления правопорядка.

Кроме того, в Раде планируют рассмотреть проект закона об одобрении решения президента о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях (реестр. № 3003П) и проект закона о внесении изменений в раздел VI "Заключительные и переходные положения" закона "О национальной безопасности Украины" относительно вступления в силу положений относительно Главнокомандующего ВСУ, Генштаба ВСУ, видов и отдельных родов войск (сил), (рег. № 3015П).

Читайте также"Постная ху*ня": в Слуге народа оценили отчет Гончарука

При этом в планах народных депутатов рассмотреть проект закона о ратификации Рамочного договора между правительством Украины и правительством Франции об официальной поддержке усиления морской безопасности и охраны Украины (реестр. № 0025) и проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием закона "О предотвращении коррупции" (второе чтение) (реестр. № 2500Д). 

Напомним, ранее сообщалось о том, что премьер-министр Алексей Гончарук 28 февраля якобы написал очередное заявление на имя президента Владимира Зеленского с просьбой об увольнении с занимаемой должности и просит, чтобы глава государства его подписал.

Позже председатель парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия подтвердил, что на внеочередном заседании Верховной Рады 4 марта будут рассмотрены кадровые изменения в Кабмине

Верховная Рада Кабинет Министров
Сейчас вы просматриваете новость «Чистки в Кабмине: опубликована повестка внеочередного заседания Рады». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

19:46
Претендент на место Гончарука: Витренко оценил вероятность своего "взлета"
19:31
Легенду кино заперли в шикарном отеле из-за жуткого вируса
18:54
Чистки в Кабмине: опубликована повестка внеочередного заседания Рады
18:25
В Черновцах госпитализировали еще одного украинца с подозрением на коронавирус
17:57
Смертельный коронавирус "захватил" еще одну страну: что известно
17:43
Ехали в украинский Мариуполь: в Донецкой области поймали боевиков "ДНР"
17:25
Приват "ляжет": клиентам посоветовали запасаться наличными
17:02
Узвар с червяками и молью: под Черкассами разгорелся скандал из-за детского питания
17:01
Лекарства есть: Скалецкая рассказала о лечении украинцев от смертельного коронавируса Видео
16:39
США и талибы подписали историческое соглашение после 18 лет войны в Афганистане
16:22
Столкновения в Виннице: радикалы пошли на штурм суда Видео
16:12
"Он умер": появилось жуткое видео со смертельной вечеринки блогерши из РФ Видео
15:51
"Украина, не воюй": украинский боксер отметился странным заявлением об агрессии РФ
15:40
Пьяный и в форме прокурора: в РФ украинец погорел на "липовых" документах ФСБ
15:21
Легкая кето диета – меню на неделю и отзывы Видео
15:20
Мода 2020 весна – в моде одежда цвета красных маков и фисташек: фото Фото
15:05
Визит Трампа в Украину: Пристайко дал разъяснение
15:00
Обсервация в Новых Санжарах: стало известно, когда украинцы поедут домой Видео
14:45
"Оставьте один на один": Эрдоган жестко обратился к Путину из-за Сирии Видео
14:36
В Киеве у ресторана устроили драку со стрельбой, есть раненые
14:30
Наложен запрет: в Украине наказали рыбаков, попавших в руки ФСБ в Азовском море Видео
14:12
"Нехай щастить": известного российского журналиста завернули на границе Украины
13:55
Ученые из Бразилии шокировали исследованием по китайскому коронавирусу Видео
13:32
"Кусок го*на, черно-желтая ху*ня": ультрас Динамо устроили дебош на трибунах Видео
13:30
В Днепре семилетнему ребенку взрывом оторвало руку: подробности и фото
13:28
Решено на 99%: 4 марта Рада будет голосовать за отставку Гончарука - СМИ
13:14
Устрашающий коронавирус: жители Ирана подожгли больницу с инфицированными пациентами
12:50
Мать пятерых детей: СМИ выяснили, кто бросал камни в автобусы с эвакуированными из Уханя Видео
12:48
Что будет с курсом в первую неделю марта: эксперт дал тревожный прогноз
12:35
Стрижки для квадратного лица 2020 – самые модные прически на весну: фото Фото
12:25
"У ЕС сейчас обморок случится": Эрдоган официально открыл границы для беженцев из Сирии Видео
12:17
Морозы до -15: синоптик дал пугающий прогноз погоды на март 2020
12:00
Нафтогаз пригрозил досрочно отключить отопление: кого коснется
11:42
В США подписали контракт на производство Javelin для Украины: что известно
11:05
Мощный ответ без колебаний: Турция припугнула Сирию
10:56
Зеленский задумал заменить Загороднюка на скандального генерал-майора - СМИ
10:30
Крым вернется в Украину: депутат от Слуги народа заинтриговала громким заявлением Видео
10:29
"Проголосуют, как из ружья": экс-полковник ФСБ рассказал о новом плане Путина
10:07
Война России и Турции: какую выгоду может извлечь Украина мнение
09:51
Коронавирус проник в еще одну страну
09:41
Миссия МВФ в Украине: в Фонде заявили о прогрессе в переговорах Видео
09:12
"Говорить не о чем": Пристайко оценил перспективу обмена послами с РФ
09:08
Ошибки и хитрости омолаживающего макияжа глаз для женщин после 40 лет
09:04
Россия начинает съезжать с темы: Пристайко рассказал о новом нормандском саммите
08:29
Сирийский серпентарий: чем закончится турецко-сирийское противостояние мнение
08:28
Хищный китайский вирус убил 2920 человек, число зараженных зашкаливает
07:54
Попытка надавить на Европу: Турция открыла границы для беженцев
07:24
Из Кабмина кого-то уберут, кого-то добавят, но точно не Тигипко - Арахамия Видео
07:15
"Лизнуть бы": Дорофеева задрала юбку и показала что между ног
06:51
Четыре лузера: астролог назвал самые неудачливые знаки Зодиака в марте
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять