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Уникальный "козел отпущения": почему Зеленскому пока не стоит увольнять Гончарука

Андрей Золотарев

политолог, директор аналитического центра «Третий сектор»

4 марта 2020, 08:21

Другая "политическая крыша" – это главное, чем Шмыгаль будет отличаться от Гончарука.

Гончарук отставка
Политолог рассказал, чем Шмыгаль, который может сменить Гончарука на должности главы Кабмина, будет отличаться от своего предшественника / УНИАН

Главное, чем Денис Шмыгаль будет отличаться в случае назначения на пост премьера от Алексея Гончарука - "политической крышей". За Шмыгалем маячит фигура Рината Ахметова и связи с некоторыми "модными" бизнесменами (ни для кого не секрет, что Галичина живет с контрабанды, и любой серьезный бизнес в этом регионе завязан на нее). Однако у СБУ нет вопросов к Шмыгалю.

Основная проблема с премьерством Шмыгаля заключается в том, что мы получим креатуру олигархического кооператива. Скорее всего, Ринат Леонидович пообещал Владимиру Александровичу обеспечить стабильность, наполнение бюджета и управляемость экономических процессов. Однако это не дает основания говорить о том, что что-то будет серьезно и радикально реформироваться в нашем доме. Скорее, Шмыгаль будет занят обеспечением элементарной управляемости процессов и наполнением бюджета - 37 миллиардов недоимки за первые два месяца 2020 года, помимо всего прочего, является очень весомым аргументом, чтобы сменить правительство...

Читайте также"Тень Ахметова" без команды: чего ждать от Дениса ШмыгаляСледует отметить, что такие вбросы имен в качестве кандидатов как правило означают, что вопрос еще не решен и его надо "дожимать". Действительно, шансы на то, что Гончарука заменит Шмыгаль, достаточно велики. Но вопрос еще не закрыт, и Гончарук еще никуда не уходит. Допускаю, что он вполне может встать в позу. А, учитывая, что не Зеленский его назначал – у него другие отцы-содержатели - убрать с должности премьера его будет непросто.

Ведь сейчас единственный легитимный вариант сменить премьера – это заявление премьер-министра Гончарука об отставке. Если он не напишет такого заявления, то законного пути уволить его с этой должности нет.

Читайте такжеГончарук будет цепляться за кресло до последнего украинцаВообще, если руководствоваться прикладным макиавелизмом, то на месте Зеленского я бы подержал Гончарука еще месяц-полтора. Поскольку экономический кризис уже стучится в двери нашего дома, а его последствия могут оказаться куда тяжелее, нежели последствия кризиса 2008 года. Если слушать Рафаэля Рубини, который единственный предсказал кризис 2008 года, то он предостерегает, что надвигается очень серьезный кризис. А, учитывая, что Украина завязана на Китай, для нас это будет очень болезненно: в Китае чихнули – в Украине голова лопнула. Ведь все это повлечет за собой сокращение сбыта металлопродукции, химических товаров, зерна... Семь из десяти крупнейших мировых портов – это Китай, а они сейчас стоят, лопаясь от контейнеров. Только туризм из-за коронавируса потерял 22 миллиарда долларов!

Поэтому я бы на месте Владимира Зеленского не спешил убирать Гончарука: другого такого "козла отпущения" потом будет трудно найти. Как бы это цинично ни звучало, но стоит придержать Гончарука, чтобы потом на него повесить всех собак. Такова политика…

Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра "Третий сектор", специально для Главред

Алексей Гончарук Денис Шмыгаль Кабинет Министров Владимир Зеленский Андрей Золотарев правительство Кабмин
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