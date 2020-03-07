Даже не мечтайте об уходе Путина, он будет сидеть до самой смерти

Путин либо лжет, либо просто не понимает, что несет

20 вопросов Путину - это просто праздник какой-то. Человек из раза в раз выдает такое, что хоть святых выноси. И это при том, что никакого экспромта, все вопросы согласованы, ответы обдуманы. Из очередного, отвечая на вопрос сменяемости власти:

"...Сейчас важнее стабильность, спокойное развитие страны", — отметил президент. Путин добавил, что когда страна "наберется уверенности", накопит ресурсы, тогда "совершенно точно" необходимо обеспечить сменяемость власти. "А сейчас закрепить", — добавил он..."

Путин либо не понимает, либо сознательно искажает суть вопроса. Развитие - оно как раз про нестабильность. Стабильно можно только лежать на кладбище. Любое развитие - это всегда конфликт нового со старым. Причем чем более масштабное и более быстрое развитие, тем сильнее конфликт. И ничего ты с этим не поделаешь. Жизнь - это всегда баланс между устойчивостью и развитием, а когда ты выбираешь что-то одно, ты неизбежно теряешь всё. Китай сделал ставку на безудержный рывок вперед и получил сегодняшнюю катастрофу. Путин бетонными плитами закрывает любую попытку развивать страну - в итоге развалит ее окончательно.

При стабильном омертвленном состоянии невозможно "накопить ресурсы", о чем говорит Путин. Он либо лжет, либо просто не понимает, что несет. В закрытой системе энтропийные процессы растут, и произведенные ресурсы приходится тратить на поддержание устойчивости системы - причем чем дальше, тем больше. Когда производимого ресурса становится недостаточно для поддержания устойчивости, система входит в системный кризис. Это азы динамики систем.

Стратегия Путина - никаких изменений, заливать все проблемы деньгами, репрессиями, строительством все новых и новых структур, занимающихся все новыми и новыми проблемами, возникающих от застойных процессов. Логично, что в такой парадигме все летит под откос. Потому что это не стратегия. Вообще.

Впрочем, его это мало беспокоит - лишь бы на его век хватило. А там - хоть потоп. Не он первый.

Читайте такжеПрестарелый маразматик Путин окончательно потерял стыдИз сказанного им есть вполне внятный вывод. Ни о каком уходе Путина речи нет и не идет. Он лишь пытается в рамках своей "стабильности" создать систему, где он больше не будет подвергать себя сложностям с разными уловками. Тандемом, увеличением срока полномочий, прочими хитрыми планами. Он создает систему, в которой хочет править до самой смерти. Это и есть в его понимании стабильность. А потом - да делайте что хотите.

И дело, наверное, даже не в том, что эти люди, дорвавшись до власти, боятся отвечать за совершенные ими преступления. И государственные, и просто уголовные. Дело еще и в том, что они банально не умеют управлять сложными развивающимися системами. Не хватает ни опыта, ни интеллекта. Да и откуда им взяться у этой публики. Поэтому они и упрощают всё до состояния полного примитива. Но примитивизация - это не развитие. Это деградация. От сложного к простому. Что мы и наблюдаем. Путин только подтверждает сказанным то, что понятно и известно без него.