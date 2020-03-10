Владимир Путин и его близкий друг, глава Роснефти Игорь Сечин спровоцировали мировой обвал цен на нефть / Reuters

Известная фраза Ницше "Когда ты долго всматриваешься в бездну, бездна тоже смотрит на тебя", к сегодняшней ситуации в России подходит как нельзя лучше. Мысли и ожидания всегда имеют свою материальную проекцию - это тоже давно известно. А если окружающая обстановка только подтверждает худшие опасения - то ожидания только крепнут. Чем сильнее ощущение катастрофы, тем больше вероятность ее наступления.

Уже точно можно сказать, что Россия вошла в предкатастрофическое состояние. Катастрофа - это не плохо и не хорошо, это просто такое состояние системы, в котором она принципиально не может находиться в равновесии. Система входит в неравновесное состояние. Оно хорошо изучено и вполне поддается моделированию. Главным признаком неравновесного состояния является то, что разные части системы имеют разные динамические параметры, не совпадающие друг с другом. Система начинает вести себя не как единое целое, а как множество целых. Утрачивается синергия системы, идет суверенизация ее подсистем.

При утрате синергии начинают происходить самопроизвольные процессы - своего рода малые катастрофы. Каждая из них в целом не несет критической угрозы, но их становится много, слишком много, и механизмы, отвечающие за устойчивость системы, перестают адекватно работать, а затем - и вообще работать.

Читайте такжеОбвал рынков нефти: Трамп выдвинул обвинение РоссииРоссия сегодня - страна Третьего мира, периферия мирового капитализма. Что значит - мы первыми будем входить во все мировые и региональные кризисы, последними будем из них выходить, их протекание и последствия для нас будут гораздо более тяжелыми, чем для ведущих стран этой мировой системы.

Министерство нефти Ирана весьма отрицательно откомментировало развал сделки ОПЕК+ по инициативе России. Уникальность российской элиты в том, что она умудряется создавать врагов на пустом месте. Казалось бы - нашими союзниками остались буквально считанные режимы-изгои, для остальных Россия слишком токсична во всех отношениях. Но и этого мало - решено остаться в гордом одиночестве. Врагов не просто должно быть много, ими должны стать все. Тогда можно будет утирать трудовой пот - справились. Хотя бы с чем-то.

Для России есть в этом и хорошая новость. Теперь власть сможет с чистой душой напечатать много рублей. Очень много. И поднять зарплаты, пенсии и всевозможные пособия. Что, конечно, вызовет всплеск психоза благодарности. Плохая новость в том, что очень скоро на эти рубли купить можно будет гораздо меньше, чем сейчас. Зависимая от импорта экономика отреагирует на девальвацию однозначно. Но это будет чуть позже - примерно к лету.

Наверное, есть смысл начинать посматривать на Венесуэлу. Нефтяная война может быстро привести нас в состояние этой братской наркореспублики. Все предпосылки в наличии.