УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Кремлевские гопники пытались блефовать, но получили по наглой морде

Игорь Эйдман

Социолог, публицист, автор книги "Система Путина"

10 марта 2020, 08:28

Взбешённые саудиты пошли на беспрецедентные шаги, чтобы наказать российских шантажистов.

Владимир Путин
Владимир Путин / УНИАН

Самострел или афера?

Конечно, выстрел России в собственную нефтяную ногу не имеет никакого отношения к сланцевой нефти. Все рассуждения о том, что это способ разорить американских нефтяников - гнилая отмазка, попытка сделать хорошую патриотическую мину при плохой шулерской игре. Есть только два варианта возможных причин этого, казалось бы, безумного хода Путина-Сечина.

1) Кремлевские гопники как всегда пытались блефовать и брать партнера на испуг. Мол, ничего нам саудиты не сделают. Будем добывать, сколько хотим, а они будут вынуждены все равно сокращать объем добычи, чтобы рынок окончательно не рухнул.

Возможно, при этом кремлевцы по обыкновению играли на внутренней нестабильности в Саудовской Аравии, где недавно была сорвана попытка госпереворота с участием членов королевской семьи. Мол, не пойдете нам на уступки, и не такое устроим.

Но в этот раз наглая путинская морда нарвалась на пудовый саудовский кулак, кремлевцы получили жесткий отпор. Взбешённые саудиты пошли на беспрецедентные шаги, чтобы наказать российских шантажистов.

Читайте такжеРоссия вошла в предкатастрофическое состояние2) За этой аферой стоят корыстные интересы путинско-сеченского бизнесклана. Традиционная тактика чекистских рейдеров: банкротить имеющий дорогостоящие активы чужой бизнес, чтобы купить его по дешевке, а потом перепродать (кстати, руководство Лукойла, судя по заявлению Леонида Федуна, уже близко к панике).

Действия Сечина и Ко привели к масштабному падению цен на российском фондовом рынке. Дальше акции будут скуплены доверенными людьми Кремля, а потом с саудитами договорятся на их условиях и цена на активы опять поползет вверх. Те, кто вложился в них на пике падения, получат баснословные барыши. Знающие люди говорят, что путинская банда не в первый раз устраивает российскому рынку такие запрограммированные встряски для собственного обогащения.

Я думаю, что "вариант 1)" реальнее, чем "вариант 2)".

Игорь Сечин Владимир Путин Игорь Эйдман цена нефти новости России ОПЕК Лукойл
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

09:45
Гороскоп на 10 марта всех знаков Зодиака: кто встретит любовь всей своей жизни
09:32
"Малолросы, одиннарот, мышебратья": Интер показал концерт русских крымнашистов и разозлил украинцев
09:30
Эксперты рассказали, при каком условии курс доллара резко взлетит
09:30
Лучшие сериалы 2020: новые русские сериалы, которые стоит посмотреть Видео
09:04
Политологи рассказали, какой кандидат в президенты США выгоднее всего для Украины
09:04
Может маскироваться под другую болезнь: названы новые симптомы коронавируса
08:34
Названы продукты, которые защитят от коронавируса
08:28
Кремлевские гопники пытались блефовать, но получили по наглой морде мнение
08:25
В Слуге народа рассказали, почему отправили в отставку Рябошапку и Гончарука
07:33
Коронавирус в Италии: появились тревожные новости о числе зараженных
07:05
Обмен пленными: Джемилев рассказал, почему крымские татары могут отказаться от участия
07:00
Поздравление с Днем ангела Анны – прикольные тексты и картинки
06:54
Россия вошла в предкатастрофическое состояние мнение
06:29
Как сделать творог из молока: рецепт от хозяюшки Видео
06:10
Смартфон Samsung Galaxy S20 Ultra успешно прошел проверку на прочность Видео
05:42
Названа самая небезопасная операционная система 2019 года
05:27
Биография и лучшие фильмы Макса фон Сюдова досье
05:01
Ворота на замке: ученые рассказали, почему женщины бывают недовольны сексом
04:34
Названа неожиданная опасность компьютеров и смартфонов
04:25
Диетолог назвала "заменитель" сосисок Видео
04:01
Дело о катастрофе Боинга МН 17: политолог спрогнозировал исход суда
03:30
"Плавная девальвация": эксперт рассказал о новом падении гривны
03:04
В новом трейлере Mortal Kombat 11 показали популярного героя комиксов Спауна Видео
02:40
Диетолог рассказала, как правильно нужно набирать вес
02:04
Врач рассказала, что нельзя есть больным раком
01:56
Теребить горошину: топ-3 лучших техник женской мастурбации
01:33
Климкин рассказал, на что пойдет Россия в деле о сбитом малайзийском Боинге Видео
01:12
Разумков рассказал, почему Кабмин Гончарука "выгнали" в отставку
00:44
Графику Resident Evil 3 Remake сравнили с оригиналом 1999 года, итоги впечатляют Видео
00:19
10 марта – какой сегодня праздник: что делать в Холи и день Порфирия Видео
09 марта, понедельник
23:55
Это уже не модно: ТОП-5 трендов, с которыми прощаемся этой весной - фото Фото
23:52
Прощайте, туристы: Италия пошла на отчаянный шаг из-за жуткого вируса
23:26
Пикси-кроп и шегги-боб – новые модные стрижки на короткие волосы 2020: фото Фото
23:24
"Мой последний": Дэниэл Крейг шокировал заявлением о фильме про Джеймса Бонда
22:42
Опасный коронавирус "подкосил" топ-чиновника во Франции
22:04
"Это наш народ!": Зеленский сделал громкое заявление о войне с Путиным
22:00
Мода 2020 весна – в моде сумки в стиле 60-х и рюкзаки с принтами: фото Фото
21:30
Современные дети в ужасной ситуации – психолог Видео
21:24
Дочь Заворотнюк посетовала на "черную полосу " в ее жизни
20:47
Убийственный коронавирус: СМИ узнали о первой смерти в Канаде Видео
20:41
Польша вводит жесткий санконтроль на границе с Украиной - что случилось
20:26
Суперлуние 2020: когда наблюдать, и в чем поможет
20:10
Обвал рынков нефти: Трамп выдвинул обвинение России
20:02
Опасный вирус из Китая добрался до еще одной страны
19:50
Спіймати Кайдаша 8 и 9 серия смотреть онлайн 09-03-2020 Видео
19:36
В МВФ шокировали прогнозом из-за распространения жуткого коронавируса
19:27
Диетолог раскрыла важные факты о голодании: кому пойдет на пользу Видео
19:03
Стало известно о первых жертвах коронавируса в Германии Видео
18:50
Від пацанки до панянки 4 сезон смотреть онлайн 4 выпуск 09-03-2020 Видео
18:45
В Запорожье рухнувшая скульптура убила 10-летнюю девочку Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять