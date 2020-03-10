Кремлевские гопники пытались блефовать, но получили по наглой морде

Владимир Путин / УНИАН

Самострел или афера?

Конечно, выстрел России в собственную нефтяную ногу не имеет никакого отношения к сланцевой нефти. Все рассуждения о том, что это способ разорить американских нефтяников - гнилая отмазка, попытка сделать хорошую патриотическую мину при плохой шулерской игре. Есть только два варианта возможных причин этого, казалось бы, безумного хода Путина-Сечина.

1) Кремлевские гопники как всегда пытались блефовать и брать партнера на испуг. Мол, ничего нам саудиты не сделают. Будем добывать, сколько хотим, а они будут вынуждены все равно сокращать объем добычи, чтобы рынок окончательно не рухнул.

Возможно, при этом кремлевцы по обыкновению играли на внутренней нестабильности в Саудовской Аравии, где недавно была сорвана попытка госпереворота с участием членов королевской семьи. Мол, не пойдете нам на уступки, и не такое устроим.

Но в этот раз наглая путинская морда нарвалась на пудовый саудовский кулак, кремлевцы получили жесткий отпор. Взбешённые саудиты пошли на беспрецедентные шаги, чтобы наказать российских шантажистов.

Читайте такжеРоссия вошла в предкатастрофическое состояние2) За этой аферой стоят корыстные интересы путинско-сеченского бизнесклана. Традиционная тактика чекистских рейдеров: банкротить имеющий дорогостоящие активы чужой бизнес, чтобы купить его по дешевке, а потом перепродать (кстати, руководство Лукойла, судя по заявлению Леонида Федуна, уже близко к панике).

Действия Сечина и Ко привели к масштабному падению цен на российском фондовом рынке. Дальше акции будут скуплены доверенными людьми Кремля, а потом с саудитами договорятся на их условиях и цена на активы опять поползет вверх. Те, кто вложился в них на пике падения, получат баснословные барыши. Знающие люди говорят, что путинская банда не в первый раз устраивает российскому рынку такие запрограммированные встряски для собственного обогащения.

Я думаю, что "вариант 1)" реальнее, чем "вариант 2)".