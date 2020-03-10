Володьку на царство: обнуление сроков даст Путину возможность править пожизненно

Для Путина предложили обнулить количество президентских сроков

Система власти в России является монархической по своей сути. Потому вокруг главы государства собрана толпа лизоблюдов, которые придумывают разнообразные предложения, которые должны понравиться "царю". Предложение депутата Госдумы РФ Терешковой закрепить в российской конституции обнулении президентских сроков – из той же серии. Лизоблюды уже давно хотели бы сделать так, чтобы Путин в России правил вечно. И вся затеянная сейчас в России трансформация власти заключается в том, чтобы придумать, как бы так провести выборы, чтобы все равно победил Путин и оставался дальше при власти. Вся возня вокруг российской конституции продиктована этой целью. Потому ничего удивительно в предложении Терешковой нет.

Не исключаю, что Госдума закрепит эту норму об обнулении президентских сроков. В России может быть что угодно: российскому истеблишменту страшно, элиты нервничают, потому что не понимают, кому нужно целовать сапог. И, чтобы как-то прояснилась ситуация, и происходят такие телодвижения.

В принципе, пойдет ли ГД РФ на обнуление президентских сроков или не пойдет, это ничего не изменит. Путин уже и так нарушил конституцию, оставаясь на посту президента столько сроков. В российской конституции записано, что человек может быть на должности президента только два срока подряд, но не говорится о том, что будет, если тот же человек будет баллотироваться вновь через срок. Вот они и решили: два срока Путина, перерывчик на Медведева, а затем снова два срока Путина. Это решение малозаконное, но так уже случилось, и российские элиты себя хорошо чувствуют. Потому для России это нормально.

Читайте такжеДаже не мечтайте об уходе Путина, он будет сидеть до самой смертиНе думаю, что все это каким-либо образом связано с событиями последних дней – обвалившимися ценами на нефть, которые повлекли за собой и девальвацию российского рубля. Россия уверена, что она побеждает в этой борьбе. Она уверена, что сейчас ей удастся обанкротить сланцевую нефть США. В принципе, вся эта катавасия вокруг Саудовской Аравии как раз с этим и связана.

К тому же, насильственный аппарат для предотвращения или подавления бунтов в России, уже создан. Постепенно народ уже пугают, например, когда за общение в сети людям дают сталинские сроки (по 15, по 18 лет). Так что с силовым аппаратом на случай бунтов в России, которые могут вспыхнуть из-за экономических проблем, все нормально.

Так что у в России и так все хорошо. Вопрос только в юридических формулировках: как все красиво обрамить, дабы власть выглядела легитимной. Да, даже авторитарной власти важен вопрос легитимности, насколько все будет выглядеть прилично. Если сделать неприлично, тогда Путин будет "голым королем" и будет полулегитимным (а это фактически незаконным). А вот если все по конституции, по закону, вроде и с народом все обсудили, народ на выборах проголосовал, видимость легитимности для элит и народа будет сохранена.