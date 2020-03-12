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Украину может ждать полный крах уже через две недели

Олег Соскин

Директор Института трансформации общества, экономист и политолог

12 марта 2020, 09:20

Нужно смотреть не на то, как карантин отразится на украинской экономике, а на то, кто начнет скупать обесценивающиеся за этот период активы.

коронавирус
коронавирус / Reuters

Китайский коронавирус Covid-19, на мой взгляд, является биоинженерным инструментом, а не естественным явлением. Этот вирус следует рассматривать как мощнейший инструмент, который используется по всему миру для перераспределения активов и финансов из одних рук в другие.

Ситуация нестандартна тем, что китайский вирус очень агрессивен: он не особо смертелен, но заразный и быстро распространяется. Механизм был опробован сначала в Китае, а затем и в других странах. Он состоит в том, что, как только вводятся карантины, ограничения и запреты, закрываются целые хозяйственные отрасли, рушится сфера услуг, перевозки, инфраструктура, развлекательная индустрия, туризм, гостиничный бизнес, авиаперевозки и так далее. Все это, как правило, является частным. И в какой-то момент все те, кто получал стабильные высокие доходы от ведения этих бизнесов, оказались у разбитого корыта, потому что все это рухнуло из-за карантина.

Но ведь этот бизнес не останется бесхозным. Если падают акции во всем мире (и в Украине все остановится), владельцы бизнесов несут убытки и более не будут в состоянии содержать его, а потому начнут продавать, причем за бесценок.

Таким образом, этот запущенный механизм коронавируса в виде "черного лебедя", а точнее – "черного ворона", становится "спусковым крючком" по перераспределению мирового богатства из одних рук в другие.

Читайте такжеГотовимся к апокалипсису: Украина возвращается в хаос и дефицит 91 годаВот и пришла очередь Украины. Но, поскольку у нас у власти совершенно тупые люди, не понимающие происходящего, они, как обезьяны, просто повторяют то, что делают другие страны. Кличко, который первым ввел карантин в Киеве – просто инструмент в руках других сил.

Так что настал черед Украины перераспределить богатство. Вопрос теперь в том, кто будет скупать все эти активы: кинотеатры, магазины, автозаправки, заводы? Ведь теперь все эти сферы обрушатся, все подешевеет. В Украине и так несчастная экономика, которая зажата в "прокрустово ложе", а теперь вообще вся система хозяйственной жизни остановится в связи с карантином.

В Китае все остановилось на 70 дней, и до сих пор китайские города и провинции остаются закрыты. А экономика китайская продолжает рушиться… Там все скупает клан, вышедший на арену – Си Цзиньпин вместе с армейскими генералами. В Китае понятно, кто будет главным бенефициаром.

А вот кто будет все скупать в Украине – не ясно. Украина после всей истории с коронавирусом и карантином превратится в мусорную свалку бывших активов. Потому нужно смотреть не на то, как упадет экономика из-за карантина, а кто-то будет скупать все то, что упало в цене.

В России все это скупает группа Мишустина, в Ките – Си Цзиньпина, в Европе – своя история. А кто у нас?

Если никто не будет скупать, тогда все это превратится в отходы. Тогда должна будет замереть жизнь в нашей стране.

Старшее поколение помнит: когда рухнул Советский Союз, остановились заводы, фабрики, торговые центры, универмаги, кинотеатры. А потом все это постепенно приходило в негодность. Сейчас в Украине может случиться то же самое, если никто не купит.

Кто-то из самой Украины едва ли купит, потому что в мировых масштабах это – не игроки. Да, они что-то могут приобрести, но это будет несущественно. Значит, должен зайти кто-то извне, но новое правительство не будет их впускать. Москва тоже сюда не пролезет. У Новинского и подобных просто нет таких денег.

При таком сценарии – очень нехороший прогноз. За две недели начнется полный крах Украины, экономика которой и так на пределе.

Олег Соскин, экономист и политолог, директор Института трансформации общества, специально для Главреда  

коронавирус Covid-19 здоровье карантин экономика мировая экономика Олег Соскин Китай аграрии гривна
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