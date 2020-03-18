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Фейковый карантин, или Почему украинцы живут как гориллы в зоопарке

Игорь Лесев

Писатель, публицист

18 марта 2020, 09:22

Если у людей отобрать средства к существованию, умереть от коронавируса будет казаться меньшей бедой.

гориллы
Украинцы как гориллы в зоопарке не знают своего диагноза / mos.ru

Согласитесь, нас поставили перед трепетным выбором – подохнуть от неведомого вируса или от голода? А еще заставили в очередной раз задуматься, зачем нам всем такое государство?

Когда мы рассуждаем об очевидных вопросах, всегда подходят очевидные ответы. Дорогие должны быть какими? Ровными. А дети? Счастливыми. А если в стране бушует эпидемия, что надо вводить? Ну, естественно, карантин. Уж точно не мы это колесо изобрели.

Но вот какое дело. Когда мы говорим об Украине, то здесь несколько преломляющаяся реальность. Здесь всегда все понарошку и для имитации. И любое серьезное начинание будет уничтожено тысячей мелких нелепостей.А вы ведь помните наши серьезные начинания?

Читайте такжеУкраинцы умрут не от коронавируса, а от голодаПарад в Севастополе, гиперлуп, новый город на Черном море и 40% роста ВВП. И не надо с этого смеяться. Это ведь серьезные начинания от нашей элиты. Лучшие из нас. Вы считаете иначе? А что у вас в трудовой книжке записано? Министр обороны? Инфраструктуры? Глава правительства? Нет таких записей? Ну вот когда появятся, тогда можете позволить себе думать иначе.

Мы живем в фейковой стране. Такой себе воображариум в смартфоне. Все что здесь работает, работает или вопреки, или не так, как должно быть согласно международному аналогу. Мы как раз те люди, которые давно уже в цирке не смеемся.

И вот карантин по-украински. Признаюсь, у меня нет диплома магистра карантинного дела. У меня есть только свое очень обобщенное представление о карантине. Как я понимаю, это некая хрень, ограничивающая очаг заражения в некотором заданном временно отрезке.

А как определяется очаг заражения? Условно говоря, как узнать, что вот здесь у нас новый Ухань? Очевидно, только одним способом – массовой проверкой людей на коронавирус.Еще раз, как я понимаю идею карантина. Происходит максимальная изоляция людей, чтобы остановить распространение заразы. И одновременно проводится МАССОВОЕ тестирование людей, чтобы уже наверняка изолировать больных. А иначе нахрена все это?

Вот чуть статистики. В России на коронавирус проверили 95 тысяч человек. Это новость из позавчера. В Италии четыре дня назад проверили 74 тысячи. Наверняка сегодня цифры гораздо больше. Плюс в этих странах клепают в промышленных масштабах местные тест-системы. Т.е., в идеале там выйдут на массовые проверки населения.

Читайте такжеБорьба Украины с эпидемией коронавируса абсолютно неадекватнаА что же в Украине? Нам называют цифру в 500 человек. Цифра настолько мелкая, что мне кажется, ее просто в МОЗ округлили, чтобы не выглядеть совсем жалкими. Иными словами, у нас нихрена не проверяют людей на коронавирус. Вот вообще никак. Если сомневаетесь, поспрашивайте знакомых дальних знакомых, кого и где проверили. У меня таких нет. И у вас таких нет.

Мы живем как гориллы в зоопарке. В том плане, что не знаем своего диагноза, потому что гориллам его не сообщают.

А если у нас не проводят массового тестирования людей, то как у нас можно выявлять очаги заражения? А если не выявлять очаги заражения, какой смысл в таком карантине? Но у нас ведь все еще паскудней.

Это итальянцы в Ломбардии перепуганы вирусом, от которого в сутки мрет по 300 человек. Им реально страшно. А у нас тут страхи другие. Люди остаются без работы. И без средств к существованию.

Это Милованов может писать постики о том, что деньги нужно хранить в валюте, а в гривне только на 2-4 недели. Человек все-таки плохо соображает, что у большинства людей денег только на 2-4 недели макаронно-сосисного существования. И все. Дальше пустота.

Знаете, говорят, что самое страшное – неизведанное. Вот коронавирус – это неизведанное. Но в украинских реалиях изведанное куда страшнее. Как жить человеку, у которого несколько тысяч гривасиков в коробочке и полная неопределенность впереди? А ведь у большинства людей и нескольких тысяч нет. Зато есть дети, старики, кредиты, съемные квартиры и куча других обязательств.

Читайте такжеКогда лекарство хуже болезни: власть разрушает экономику Украины быстрее коронавирусаСмотрим глубже. Нет даже возможности свалить с этого государства. Лично для меня это всегда было последней радикальной фантазией. Если что совсем-совсем через жопу, - чемодан – вокзал и там уже кто как горазд в географии. Теперь карта ни у кого не ложится. Мы оказались запертыми в окружении себе подобных неудачников. Это очень мотивирует.

Нет - карантин, так карантин. Никто не хочет умереть от коронавируса. Это факт. Но если у людей отобрать средства к существованию, умереть от коронавируса будет казаться меньшей бедой. И ведь у нас все так. Заставь дурака бороться с эпидемией.

коронавирус Игорь Лесев карантин
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