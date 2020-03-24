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Подкравшийся пи*дец, или Как внезапно сбылась мечта миллионов украинцев

Алексей Давиденко

Бизнесмен, политик, экс-депутат Киевсовета от БЮТ и УДАР.

24 марта 2020, 07:46

Политики строили Украину для нас - а придётся пожить в ней чуток самим.

Дорогие депутаты, добро пожаловать в украинские больницы, все остальные для вас закрыты
Дорогие депутаты, добро пожаловать в украинские больницы, все остальные для вас закрыты

Конча-Заспа обречена. Обречена впервые за многие годы на собственной шкуре испытать государственное украинское здравоохранение.

Звонят нынешние депутаты. Звонят бывшие министры. Звонят политики всех мастей и регалий. Все запасаются защитой, все просят рассказать про тесты, все наперёд ищут контакты в больницах.

Каждый день идут сообщения о ВИП-заболевших коронавирусом среди депутатов, бывших чиновников и всяких влиятельных людях из окружения олигархов.

Кто-то говорит их десять. Кто-то говорит, что двадцать. В любом случае их уже много и будет становиться ещё больше.

И Александровская больница - это лучшее, что у них есть. Поверьте, для них, после клиник Израиля, Германии и Австрии - это равносильно пиз*ецу.

Вы чего думаете они не спешат в стационар и просят из оставить дома в изоляции?! Знают ведь, что там в стационарах инфекционных - лютый треш.

Они строили Украину для нас - а придётся пожить в ней чуток самим.

Читайте такжеКоронавирусное цунами: в ближайшее время мы все будем страдатьНаступило время когда все те, кто строил и одновременно обворовывал эту прекрасную страну последние 25 лет вдруг осознали, что все идёт не по плану.

В Вену на консультацию к врачу не улетишь. В реанимации в Мюнхене чартер не пустят. А в частных украинских больницах инфекционных отделений для ВИП-короновирусных нет.

Вот же ж беда какая. Им в этом говне здесь придётся лечиться, защищаться от голодных бунтов, а может и умирать.

А умирать ведь не хочется.

Сбылась мечта миллионов украинцев. Спасать от вируса их будут в обшарпанных палатах, вонючих туалетах, без протоколов лечения, без достаточного количества оборудования, без ресторанного питания и сменного постельного белья.

И главное. Спасать им жизнь будут люди, у которых месячная зарплата как один их поход на обед в ресторан.

Они так уже обосрались, что даже экстренно решили дать врачам двойную ставку и начать считать ЗП почасово. Где ж вы раньше были?

Они сейчас ставят массово по больницам ИВЛ, УЗИ и рентгены.Они сейчас скидываются на ремонты палатных боксов. Они сейчас массово ищут знакомых среди украинских врачей.

Читайте такжеКарантин в Украине грозит закончиться погромамиОни просто посмотрели на Шахова, на других ВИП-знакомых, которые уже сейчас лежат массово с пневмонией по своим домам и вдруг осознали, что беда за дверью, а бежать от неё некуда - только в обычную государственную инфекционную.

Их самый страшный сон вдруг стал явью - их нигде больше не ждут и нигде не примут.

С деньгами, лимузинами, охранниками и личными самолётами, многие из них испытают на собственной шкуре, что такое бесплатное общегосударственное медицинское обслуживание.

Welcome to Ukraine.

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