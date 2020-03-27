Был дефицит касок, а стал дефицит масок: как в Украине повторяется 2014 год

Украинские больницы нуждаются в помощи / УНИАН

Как же ситуация с коронавирусом в Украине напоминает 2014 год!

Была голая и босая армия, которой мы всей страной собирали жрачку и амуницию, а теперь голая и босая медицина ... опять люди сами объединяются, чтобы помочь. Не кому-то - себе!

Тогда собирали защитникам и сейчас собираем защитникам.Тогда собирали, чтобы защитить себя и сейчас собираем, чтобы защитить себя. Тогда защищались от говна и сейчас от говна.

Ежедневно мне поступают десятки сообщение и звонков от простых людей, от обычных ребят предпринимателей, которые хотят помогать больницам и спрашивают советы.

Кому? Чем? Отвечу всем и сразу.

Читайте такжеУкраинский Титаник идет на дно. Шлюпки - только для элитыНе помогайте Киеву. Киеву и без вас помогают сейчас все от прокуроров и депутатов, до олигархов и больших корпораций. У Киева самый большой бюджет и самые обширные связи. Поверьте, Киев быстрее других подготовится к приему пациентов.

Помогайте в регионах. Может вы оттуда родом, может оттуда ваши близкие или друзья, а может вы просто открыли карту и наугад выбрали место подальше от Киева.

В каждой области, в каждом городе, в каждом районном центре уже определены те ЛПЗ, которые будут принимать пациентов с симптомами коронавируса. Помогайте им.

А ещё есть сельские амбулатории куда люди с симптомами идут сами и бригады скорой помощи, которые приезжают по всей стране на вызовы. Помогайте им.

Если тут в Киеве есть хоть что-то, то там на периферии нет практически ничего. Да что там на периферии, уже в 100 км от Киева сидят без защиты, без тестов, без оборудования.

И ещё одно. Потребность у каждой больницы немного отличается - не покупайте вслепую.

Хотите реально помочь - позвоните в то учреждение и спросите у них перечень самого необходимого. Они его уже знают наизусть.

Сегодня самая большая проблема - не цена. Сегодня самая большая проблема - наличие.

Просто помогите найти - это сегодня то, о чем в первую очередь просят врачи на местах.

Был дефицит касок, а стал дефицит масок! Дежавю какое-то.