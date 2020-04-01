Украинцам пора осознать весь ужас ситуации с эпидемией

На всю сорокамиллионную Украину всего 15 аппаратов для искусственного дыхания / Reuters

Главврач Александровской Больницы Киева сообщила, что из 38 человек позитивных на коронавирус, 4 в реанимации - 2 находятся в тяжелом состоянии на аппаратах ЭКМО - искусственное лёгкое.

Аппарат ЭКМО - фактически замещает функцию легких.

Это следующий этап, когда поражение лёгких такое, что делает их вентиляцию невозможной и требует переключения организма на искусственное лёгкое.

Шашлыки говорите? В супермаркет без защиты? Из-за границы без обсервации и прямиком домой?

Задумайтесь. 4 человека в реанимации - 2 на ЭКМО. Это половина. По моей информации. На весь Киев аппаратов ЭКМО - 7. На Украину - 15. 2 уже заняты. И это ещё ничего толком не началось.

Чтобы дальше каждый понял насколько все это серьезно, просто осознайте - на 40 миллионов человек есть всего 15 аппаратов "искусственное лёгкое".

Тесты. Защита врачей. ИВЛ. ЭКМО. Кислород. Дополнительные койки. Мобильные госпитали.

Читайте такжеНа всех не хватит: главная проблема в лечении коронавирусаВот это и был вызов завтрашнего дня, а не маски, которыми продолжает заниматься власть. Но время идёт. Вызов завтрашнего дня стал вызовом сегодняшнего дня.

На фоне отсутствие в стране ЭКМО, нехватки 2000 умных ИВЛ среднего и экспертного класса, маски - это х*йня собачья.

Передайте кто-то Владимиру Александровичу.

Пусть сообщит всем нам в своём следующем видеообращении к народу, к чему будут подключать 16 тяжелого пациента реанимации в 40 миллионной стране, когда ему понадобиться искусственное лёгкое?!