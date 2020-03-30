"Вымогать постоянного внимания": медики обратились к украинцам из-за Ковид-19

Медики Александровской больницы обратились к украинцам / facebook.com/doc.antonenko

Смертоносный китайский вирус заставляет украинцев бросаться в крайности – одни штурмуют больницы, как только градусник показывает температуру 37, а другие сидят дома до последнего и занимаются самолечением. По этой причине медики Александровской больницы, в которой проходят лечение жители Киева, обратились к гражданам с просьбой.

В частности, главврач медучреждения Людмила Антоненко во всеуслышание попросила паникующих украинцев прекратить штурмовать инфекционное отделение с температурой 37 и без симптомов Ковид-19, и вымогать внимания врачей.

По ее словам, такие случаи воруют у врачей драгоценное время и только отвлекают от лечения тех, кто в тяжелом состоянии.

Кроме того, Антоненко обратила внимание на то, что есть пациенты, которые поступают в критическом состоянии, так как до последнего не обращались за помощью эскулапов и лечились сами.

"Всего в инфекционном корпусе сейчас находится 54 пациента с COVID-19 (14 с подозрением, 38 - положительных, 4 в реанимации и 2 из них на ЭКМО), двоих уже выписали после лечения коронавируса", - уточнила главный врач.

Антоненко также рассказала, что некоторые врачи дежурят по две смены.

"Да, мы уже уставшие, но боевой дух присутствует! Мой врач анестезиолог ночью писал: "Я своих нестабильных тяжелых пациентов не бросаю, поэтому остаюсь на вторые сутки"! Вот какие у нас врачи! Мы победим COVID-19 и рассчитываем на поддержку, уважение и понимание каждого", - резюмировала медик на своей странице в Фейсбуке.

Отметим, в комментариях кто-то обратил внимание на то, что золотую середину, то есть когда обращаться к врачам, определить сложно.

"Проблема в тому, що людям кажуть сидіти дома , якщо є симптоми вірусу, і звертатись в крайньому випадку до лікарів. Тому автоматично пацієнт потрапляє вже тяжкий. Нічого дивного. Тому і смертність буде рости", - пишет Людмила Орел.

"Да уж. Всего 54 больных и уже зае*ались. Интересно, когда больных станет тысячи, что будет?", - возмутился Юрий Петровский.

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