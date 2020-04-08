В Украине наступил стабилизец

Нацбанк уже неделю выкупает валюту на межбанке - скупил более 500 млн долларов. Стагнирующая экономика тоже, оказывается, может быть поводом для укрепления гривны.

Ни у кого нет денег – валюту не покупают, а сдают. Население "на хлебушек", бизнес – на покрытие убытков.

Импорт почти остановился – хамон и айфоны никому не нужны. Потенциальные туристы тоже сидят дома.

Спекулянты, кто хотел убежать, сделали это уже в марте. Остальные сидят и ждут, что будет.

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Даже свеженькой гривны в систему долить нельзя – в НБУ может бы и рады выделить кому-то рефинанс за откат, но некому – у Бахматюка больше нет банков.

Так что у нас тишь, гладь и стабильность.

Стабилизец.