"Ленин" и спаситель Порошенко: чем удивит новая Рада

Политолог рассказал, чем могут удивить досрочные парламентские выборы в Украине / УНИАН

Если судить по свежему опросу социологической группы "Рейтинг" о том, за какую партию голосовали бы украинцы, если бы парламентские выборы прошли в ближайшее воскресенье, то можно сделать вывод, что монокоалиции в новой Верховной Раде уже не будет.

Хотя у самого Владимира Зеленского с рейтингом все не так плохо. Если оценивать текущую социологию, то сегодня Зеленский бы набрал даже больше голосов, чем в первом туре выборов в прошлом году. Соответственно, если бы во втором туре вновь сошлись Порошенко и Зеленский, победитель остался бы тот же. Да, Зеленский потихоньку теряет поддержку, рейтинг постепенно падает, но это – не пике, а достаточно пологий спуск. Показатели у него спустя почти год президентства уж точно лучше, чем у предшественников.

Однако вернемся к парламенту. Если у нас будут проведены досрочные парламентские выборы в этом году, то Верховная Рада будет сформирована из четырех политических сил: Слуги народа (38,1%), Европейской солидарности (15,4%), Оппозиционной платформы – За жизнь (14,1%), Батькивщины (9,1%).

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А вот сюрприз нам может преподнести Партия Шария (2,9%). Портнов начал использовать риторику раннего Зеленского, когда тот только набирал популярность. Я не исключаю, что возможен альянс Партии Шария и Портнова, а такой альянс вполне может пройти в Верховную Раду. Эта партия, на мой взгляд, нуждается в организационном усилении, поскольку сам Шарий руководит своей политической силой из Европы, как Ленин из шалаша. Так он вряд ли проведет партию в Раду. Потому понадобится какая-то реструктуризация.

Проблема Оппоплатформы, как и партии Порошенко, состоит в том, что они ограничены "электоральным гетто", вырваться за пределы которого они не могут. Оппоплатформа – в силу откровенной пророссийскости; ниша в 15-17% – их предел. У партии Порошенко – 25%, больше никак.

Но, несмотря на это, все будут искать варианты расширения и наращивания поддержки. Таким вариантом попытки партии Порошенко выйти из "электорального гетто" может стать политический проект Олега Сенцова. Не исключаю, что он присоединится к Европейской солидарности. Сенцов – это постмайданный сегмент. Он – патриот, но без шлейфа барыги, наживающегося на войне, и без шлейфа пророссийскости.

Потому, думаю, со временем могут измениться показатели ЕС и партии Шария.

Радикальная партия Олега Ляшко балансирует на грани с рейтингом 2,8%. Еще в 2015 году я прогнозировал, что этот политический проект проживет лет десять. Однако все закончилось намного быстрее. Какие-то голоса Ляшко может подобрать, но, в целом, это уже отыгранная карта.

В любом случае, новая Рада уже не будет столь послушной и удобной для Зеленского, как нынешняя. "Медовый месяц" президента и турборежим Верховной Рады не могут длиться долго, это невозможно. Дальше начинается фрагментирование правящей политической силы и деление на группы интересов в ВР. Это неизбежно.

Читайте такжеПорошенко окончательно стал неприкосновенным для правосудияОднако, если Зеленский и вправду, как говорил, пришел на должность президента на один срок, то – зачем ему заниматься партией? Партия останется как политическая франшиза. Но если Зеленский рассчитывает на какой-то пристойный результат на местных выборах, тогда нужно серьезно работать.

Голосования в ВР при таких раскладах будут ситуативные, как, впрочем, и сейчас. У нас поспешили заявить о союзе (чуть ли не коалиции) Слуги народа и Европейской солидарности. Однако это была чисто тактическая договоренность ради принятие определенного законопроекта. Точно такая же конъюнктура может быть и с Батькивщиной, и с Голосом, и даже с ОПЗЖ.

До выборов еще много времени, потому картина может измениться. Тем более, что это произойдет неизбежно уже в ближайшие месяцы, поскольку экономический кризис и эпидемия коронавируса – это слишком серьезные факторы, чтобы все осталось, как было.

Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра "Третий сектор", специально для Главреда